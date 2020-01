Zazie, Laury Thilleman, Clara Luciani radieuses et unies contre le cancer

Enregistrée le 25 novembre 2019, la cinquième édition de l'émission baptisée Tout le monde chante contre le cancer, les stars relèvent le défi, sera diffusée en prime time le 2 janvier 2020 sur W9. Présenté par l'animateur Jérôme Anthony, ce show d'exception a lieu sur la scène du Palais des Congrès à Paris. Plus d'une trentaine de personnalités ont accepté de participer à cet événement de grande ampleur organisé par l'association Tout le monde contre le cancer. Nicolas Rossignol, président de l'association, et Aurélie Dufourmantelle, déléguée générale de l'association seront présents tout au long de l'émission pour prendre la parole.

Du côté des artistes, Slimane et Vitaa seront de la partie et interpréterons un titre en compagnie de l'étoile montante de l'humour, Inès Reg. Zazie partagera un duo avec Axel Bauer tandis que les Kids United se verront accompagnés de la chroniqueuse Erika Moulet ainsi que de Moundir, ancien candidat de télé-réalité et aujourd'hui animateur.

Clara Luciani sera accompagnée de la présentatrice Daphné Bürki pour reprendre son fameux titre La Grenade. Les journalistes Stéphanie Renouvin et Vincent Perrot, l'ex-Miss France 2011 Laury Thilleman ou encore l'acteur Gil Alma viendront également faire le show en poussant la chansonnette. Jeanfi Janssens viendra se greffer au groupe Trois Cafés Gourmands le temps d'une chanson et Garou sera également de la partie, accompagné de plusieurs musiciens talentueux. Kendji Girac et David Ginola formeront aussi un duo atypique.

Enfin, l'émission fera un retour dans les années 1980 grâce à la présence du duo mythique David et Jonathan puis prendra une dimension magique lorsque le magicien Eric Antoine foulera la scène accompagné d'une foule d'enfants. L'équipe de France de Voltige Aérienne honorera également l'émission en faisant une apparition.

Plus de 2 500 personnes seront présentes dans la salle de prestige pour assister à ce grand show qui promet beaucoup de surprises et d'émotions. Au cours de la soirée, l'opération annuelle intitulée "100 Noëls dans 100 hôpitaux", sera lancée par Nicolas Rossignol, dans le but d'offrir le plus beau des Noëls aux enfants malades. Plus de 20 000 cadeaux seront donc offerts et une cinquantaine de fêtes de Noël seront organisées dans différents hôpitaux de France.