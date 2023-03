Diaporama : "C'était lourdingue" : Catherine Lara, sa 1ère fois avec un homme de 25 ans son aîné, "qui insistait"

3 / 16

Celle qui a connu quelques histoires de coeur médiatiques, parmi lesquelles une avec Muriel Robin, parle librement de son homosexualité, et notamment des souvenirs familiaux et pression du show business, qui n'ont pas toujours simplifié les choses. Catherine Lara et sa compagne Samantha - Match de football entre le Variétés Club de France et l'équipe du Centre Hospitalier Poissy / Saint-Germain-en-Laye au profit de la fondation Hôpitaux de Paris - Hôpitaux de France présidée par B.Macron. au stade Léo-Lagrange de Poissy, le 6 septembre 2020. © Dominique Jacovides/Bestimage © BestImage, Dominique Jacovides