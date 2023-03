"C'était lourdingue" : Catherine Lara, sa 1ère fois avec un homme de 25 ans son aîné, "qui insistait"

Catherine Lara est une femme comblée notamment auprès de son amoureuse Samantha. Celle qui a connu quelques histoires de coeur médiatiques, parmi lesquelles avec Muriel Robin, parle librement de son homosexualité, et notamment des souvenirs familiaux et pression du show business, qui n'ont pas toujours simplifié les choses. La musicienne a aussi connu une histoire avec un homme, et elle s'est rappelée de sa première fois dans l'ouvrage À l'amour à la vie de Catherine Ceylac (éd. Flammarion). Comme Mimie Mathy, et son regret sur son mariage avec Benoist Gérard ou encore Helena Noguerra et son histoire avec un homme célèbre, la chanteuse s'est livrée sur son rapport à l'amour.

"Je suis restée vierge jusqu'à vingt et un ans, peut-on lire dans le livre de la journaliste. Ma première fois, je ne l'ai pas aimée du tout. C'était avec un homme de quarante-cinq ans, qui insistait depuis si longtemps que j'ai fini par céder." Catherine Lara continue ainsi de décrire ce moment qui est loin de rester un souvenir agréable. "C'était brutal, ça faisait mal, c'était très agressif, j'ai détesté", se souvient l'artiste de 77 ans. "Ce n'était même pas animal, non, juste lourdingue. Sans aucune grâce", raconte Catherine Lara qui a dû vivre un sale moment, à en croire les mots choisis pour décrire ce qui s'est avéré être sa première expérience.

Comme une antilope, hyper-sensuelle

Ce n'est que plus tard, qu'elle ressentira de l'amour. Et surtout qu'elle a senti un regard amoureux se poser sur elle. Quelques lignes suivantes de À l'amour à la vie, la géniale interprète de Nuit magique se souvient aussi avoir eu un coup de coeur pour sa prof de dessin. "J'ai été très amoureuse, assure-t-elle. Physiquement, elle me plaisait infiniment. [...] Elle avait quelque chose de masculin, elle était assez androgyne, avec un très beau visage, des cheveux très courts, un corps très long, comme une antilope, hyper-sensuelle. J'étais dans un état..." Au sujet de son homosexualité, de par son métier artistique, la star a été obligée "d'annoncer la couleur" histoire de ne pas alimenter la machine à rumeurs ni être traquée par des apprentis enquêteurs en quête de réponses, comme elle l'avait notifié à Konbini. Depuis 27 ans, elle est amoureuse et en couple avec Samantha. "L'amour absolu est arrivé pour mes 50 balais, c'était génial", a-t-elle confié.