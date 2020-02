Catherine Lara en couple avec la même femme depuis 25 ans, elle lève le voile

Catherine Lara a annoncé la nouvelle à ses fans : la chanson c'est terminé ! La star de 74 ans, qui se lance dans une tournée intitulée Entre la vie et l'amour, continuera toutefois la musique, elle qui veut mourir avec son violon. La dernière page de son histoire, la star continue de l'écrire au côté de Samantha, la femme qui partage sa vie depuis vingt-cinq ans.

Longuement interrogée dans les pages du magazine Gala, la rockeuse de diamants s'est livrée sur la longévité de son couple. "Je travaille juste sur 'notre' amour au quotidien. Je m'interroge en permanence, je me demande ce qu'il faut changer, améliorer, quel nouveau regard je dois porter sur Sam pour qu'elle sente que je l'aime. (...) Je fais en sorte d'être dans une merveilleuse sensualité. (...) Parce qu'il ne faut pas se mentir : la promiscuité dans un couple est un tue-l'amour terrible. Il faut être vigilante", a ainsi confié Catherine Lara. Nul doute qu'elle a à coeur de passer des nuits magiques... Et l'interprète d'ajouter qu'il lui est "indispensable" de dire fréquemment je t'aime car elle-même a besoin d'en être "gavée".

Catherine Lara, qui a été une des toutes premières personnalités médiatiques à se déclarer ouvertement lesbienne, a rencontré Samantha quand elle avait 50 ans. Un beau cadeau de la vie après avoir eu "le coeur miettes" suite à sa rupture avec Muriel Robin. "J'étais libre dans ma tête, et presque libre dans mon coeur. Je finissais aussi une histoire magnifique (...) Sam est arrivée comme un rayon de soleil, de zénitude et d'apaisement. Ce qui n'exclut pas la passion. En fait, à 50 ans et avec Samantha, j'ai découvert qu'il était possible d'aimer quelqu'un passionnément mais sereinement", a ajouté Catherine Lara.

En 2001, interrogée par Paris Match, Catherine Lara affirmait qu'entre elle et Sam c'était "pour la vie", et ajoutait : "cette fois j'en suis certaine. Je finirai mes jours près de Sam. Même dans mes rêves les plus fous, je n'aurais jamais imaginé avoir la chance de rencontrer une si belle personne."

L'interview intégrale de Catherine Lara est à retrouver dans Gala, dans les kiosques le 13 février 2020.