Catherine Lara : "J'arrête la chanson, je n'ai jamais été chanteuse"

Après Michel Sardou en 2018 et alors que Serge Lama a annoncé mettre fin à ses tournées en province, c'est au tour de Catherine Lara de lâcher elle aussi la rampe. La star va proposer à ses fans de la voir sur scène avec le spectacle Entre la vie et l'amour et, après ça, rideau. Enfin, pas tout à fait, car elle ne quitte pas la musique...

Longuement interrogée par le journal Le Parisien, Catherine Lara a donné des précisions sur cette tournée d'adieux. "J'arrête la chanson, pas le violon ! Il est soudé en moi. Je vais mourir avec", clame-t-elle. D'ailleurs, la Rockeuse de diamant a toujours préféré faire de la musique que de la chanson... "Je crois que je n'ai jamais été une chanteuse. Je suis une musicienne qui s'exprime. Un coup je chante, un coup je joue du violon. Je suis en quelque sorte une saltimbanque", a-t-elle ajouté.

Un état d'esprit que Catherine Lara a confirmé à l'AFP en disant ne pas vouloir "devenir une vieille chanteuse" et expliquant qu'elle abandonne la chanson "comme un couple qui se sépare mais qui s'aime encore". Elle a précisé que "cette tournée d'adieux à la chanson va prendre deux ans en France, Suisse, Belgique et au Canada" et qu'elle va "continuer à faire des disques, mais de violon".

Catherine Lara ne va donc pas vraiment partir à la retraite puisque, non contente de mettre en musique la série au succès insolent Capitaine Marleau, elle a aussi "un projet avec le danseur, metteur en scène et chorégraphe Adrien Ouaki". Si elle ne peut pas se livrer pleinement sur ce projet, elle a revanche précisé qu'il s'agira "d'une sorte de ballet qui traitera d'un sujet grave". En outre, elle souhaite remonter l'excellent spectacle Bô. La musicienne a quand même "le projet de partir en vacances pour [se] reposer un peu" avec celle qui partage sa vie depuis vingt-cinq ans.