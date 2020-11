Muriel Robin : "Le coeur en miettes", son ex Catherine Lara avait mal vécu leur rupture

Depuis la fin des années 2000, Muriel Robin partage sa vie avec Anne Le Nen. Les deux femmes se sont même pacsées en 2009. Mais, auparavant, l'inoubliable interprète du sketch culte L'Addition avait été en couple avec la chanteuse Catherine Lara. Une histoire qui s'était déroulée discrètement dans les années 1990. Mais la rockeuse de diamants avait énormément souffert de leur rupture.

En 2011, dans son livre intitulé Entre émoi et moi, Catherine Lara avait alors écrit quelques lignes sur sa romance passée avec Muriel Robin. Interrogée à cette occasion par le magazine Paris Match, elle déclarait alors : "Avec Muriel, qui est un être d'exception, j'ai vécu une histoire sublimissime. J'ai une admiration sans bornes pour elle, pour sa droiture, son honnêteté et sa franchise, mais nous étions un peu comme deux coqs dans un poulailler et peut-être pas totalement synchro. Nous avions, chacune, encore beaucoup de route à faire. Nous sommes aujourd'hui les meilleures amies du monde et elle est également très heureuse de son côté, mais notre séparation a été douloureuse, et j'ai pensé alors que plus rien de beau n'allait m'arriver." Elle ajoutait vouloir finir sa vie avec sa compagne actuelle, Samantha.

En février dernier, Catherine Lara - qui a annoncé sa retraite de chanteuse - revenait sur difficile rupture avec Muriel Robin pour Gala cette fois-ci. Alors qu'elle évoquait sa nouvelle histoire d'amour, elle admettait avoir eu du mal à ouvrir son coeur de nouveau. "Quand j'ai rencontré Samantha, j'étais libre dans ma tête et presque libre dans mon coeur. Je finissais aussi une autre histoire magnifique, et j'avais le coeur en miettes [Muriel Robin, NDLR]. Sam est arrivée comme un rayon de soleil, de zénitude et d'apaisement. Ce qui n'exclut pas la passion. En fait, à 50 ans et avec Samantha, j'ai découvert qu'il était possible d'aimer quelqu'un passionnément mais sereinement", disait-elle alors.