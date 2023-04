Diaporama : "Ça m'angoisse" : Carole Bouquet, son fils Dimitri Rassam évoque sa souffrance à cause d'elle

C'est un invité de marque que recevait Léa Salamé ce samedi 8 avril sur le plateau de Quelle Époque!. Exclusif - Dimitri Rassam - Inauguration du restaurant de G. Houzé et B. Patou, "La Fontaine Gaillon" au 1 Rue de la Michodière dans le 2ème arrondissement à Paris le 15 janvier 2020. © Rachid Bellak/Bestimage © BestImage, RACHID BELLAK / BESTIMAGE

3 / 23