Diaporama : "Doux de regarder le ciel" : David Hallyday nostalgique, poignant et poétique hommage à son père, Johnny

1 / 23 "Doux de regarder le ciel" : David Hallyday nostalgique, poignant et poétique hommage à son père, Johnny

2 / 23 Exclusif - David Hallyday - Backstage de l'enregistrement de l'émission "La Chanson secrète 5", qui sera diffusée sur TF1, à Paris. © Gaffiot-Perusseau / Bestimage © BestImage, Gaffiot-Perusseau

3 / 23 Exclusif - David Hallyday - Johnny Hallyday en duo pour son 2eme concert de la tournee "Born Rocker Tour" au POPB de Bercy a Paris. Le 15 juin 2013 © BestImage

4 / 23 Exclusif - David Hallyday - Johnny Hallyday en duo pour son 2eme concert de la tournee "Born Rocker Tour" au POPB de Bercy a Paris. Le 15 juin 2013 © BestImage

5 / 23 David Hallyday et son père pour un bel hommage @ Instagram / David Hallyday © David Hallyday

6 / 23 Laeticia Hallyday, ses filles Jade et Joy, Laura Smet et David Hallyday devant le cercueil de Johnny Hallyday - Arrivées des personnalités en l'église de La Madeleine pour les obsèques de Johnny Hallyday à Paris. Le 9 décembre 2017 © BestImage

7 / 23 Exclusif - David Hallyday - Johnny Hallyday en duo pour son 2eme concert de la tournee "Born Rocker Tour" au POPB de Bercy a Paris. Le 15 juin 2013 © BestImage

8 / 23 Exclusif - David Hallyday - Johnny Hallyday en duo pour son 2eme concert de la tournee "Born Rocker Tour" au POPB de Bercy a Paris. Le 15 juin 2013 © BestImage

9 / 23 Exclusif - No Web - David Hallyday - Enregistrement de l'émission "La Chanson secrète 5", qui sera diffusée le 11 janvier 2020 sur TF1, à Paris. Le 17 décembre 2019 © Gaffiot-Perusseau / Bestimage Exclusive - No Web No Blog pour Belgique et Suisse © BestImage

10 / 23 Exclusif - Johnny Hallyday en concert au POPB AccorHotels Arena à Paris. Le 27 novembre 2015 © Dimitri Coste / Bestimage No Web No Blog pour Belgique et Suisse © BestImage

11 / 23 Exclusif - No Web - David Hallyday rend hommage à son père Johnny Hallyday, lors d'un concert aux fêtes de Wallonie à Andenne en Belgique le 23 septembre 2018. © BestImage

12 / 23 Exclusif - David Hallyday rend hommage à son père Johnny Hallyday, lors d'un concert aux fêtes de Wallonie à Andenne en Belgique le 23 septembre 2018. © BestImage

13 / 23 Exclusif - Johnny Hallyday en concert au POPB AccorHotels Arena à Paris. Le 27 novembre 2015 © Dimitri Coste / Bestimage © BestImage, Dimitri Coste

14 / 23 Exclusif - No Web - David Hallyday rend hommage à son père Johnny Hallyday, lors d'un concert aux fêtes de Wallonie à Andenne en Belgique le 23 septembre 2018. © BestImage

15 / 23 Exclusif - No Web - David Hallyday rend hommage à son père Johnny Hallyday, lors d'un concert aux fêtes de Wallonie à Andenne en Belgique le 23 septembre 2018. © BestImage

16 / 23 Exclusif - No Web - David Hallyday rend hommage à son père Johnny Hallyday, lors d'un concert aux fêtes de Wallonie à Andenne en Belgique le 23 septembre 2018. © BestImage

17 / 23 David Hallyday - Sorties de l'église de la Madeleine après les obsèques de Johnny Hallyday à Paris le 9 décembre 2017. © Veeren / Bestimage © BestImage, Veeren

18 / 23 Exclusif - No Web - David Hallyday rend hommage à son père Johnny Hallyday, lors d'un concert aux fêtes de Wallonie à Andenne en Belgique le 23 septembre 2018. © BestImage

19 / 23 Johnny Hallyday - Hommage rendu aux victimes des attentats de janvier et de novembre 2015, place de la République à Paris, le 10 janvier 2016. Cet hommage a lieu un an après le rassemblement unitaire de 1,6 million de personnes du 11 janvier 2015 organisé juste après les attentats contre Charlie Hebdo et l'Hyper Cacher Porte de Vincennes. © Dominique Jacovides/Bestimage © BestImage, Dominique Jacovides

20 / 23 Exclusif - No Web - David Hallyday rend hommage à son père Johnny Hallyday, lors d'un concert aux fêtes de Wallonie à Andenne en Belgique le 23 septembre 2018. © BestImage

21 / 23 Exclusif - Johnny Hallyday en concert au POPB AccorHotels Arena à Paris. Le 27 novembre 2015 © Wino / Bestimage © BestImage, Wino

22 / 23 Exclusif - No Web - David Hallyday rend hommage à son père Johnny Hallyday, lors d'un concert aux fêtes de Wallonie à Andenne en Belgique le 23 septembre 2018. © BestImage