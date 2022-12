"Doux de regarder le ciel" : David Hallyday nostalgique, poignant et poétique hommage à son père, Johnny

C'est sans doute l'une des pires épreuves d'une vie : le 5 décembre 2017, David Hallyday avait eu le malheur de perdre son père, l'idole Johnny Hallyday, décédé d'un cancer du poumon à 74 ans. Un moment très difficile pour lequel il avait pu compter sur sa mère, Sylvie Vartan, sa femme et ses enfants, mais dont la douleur ne s'est pas encore estompée dans son esprit.

Sa story, ce lundi 5 décembre, le montre d'ailleurs : pour rendre hommage à son célèbre père, décédé depuis cinq longues années, le chanteur a posté une photo d'il y a quelques années, où on peut les voir partageant un bon moment. Assis, le père et le fils semblent discuter, "l'idole des jeunes" passant un bras réconfortant autour des épaules de son fils.

Sûrement très ému de cet anniversaire, David Hallyday n'a pas souhaité s'exprimer par lui-même, mais a plutôt préféré une magnifique citation du Petit Prince, d'Antoine de Saint-Exupéry, pour exprimer ce qu'il ressent. "C'est comme pour la fleur, si tu aimes une fleur qui se trouve dans une étoile, la nuit, c'est doux de regarder le ciel", a-t-il écrit.

"Tu me manques"

Un hommage digne, poignant et poétique, qui vient s'ajouter à ceux, également très émouvants de Laeticia Hallyday, la veuve du Taulier, ainsi que de Jade et Joy, les filles cadettes du rockeurs. Très touchante, la plus jeune avait notamment choisi de jolis mots pour parler de son papa sur les réseaux sociaux ce lundi matin.

"Déjà 5 ans que tu n'est plus à mes côtés. Il n y a aucun moyen d'exprimer ma tristesse et ma douleur. Merci d'être ma force de tous les jours même si tu n'es plus là. Apprendre et vivre avec toi dans ta perspective hyper rock n roll me manque. Tu me manques plus que tout au monde. Je t'aime", avait-elle écrit, dans une publication likée par des amis de ses parents, dont Emmanuel-Philibert de Savoie ou Yodelice.

De beaux hommages pour celui qui leur manque chaque jour depuis cinq ans, et qui prouvent que loin des polémiques et d'une bataille judiciaire difficile pour l'héritage du chanteur qui a duré de nombreux mois, l'heure est désormais au recueillement et au souvenir...