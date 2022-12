"Ma tristesse et ma douleur..." : Joy Hallyday dévoile de poignantes photos jamais vues de Johnny, 5 ans après sa mort

Cela fait exactement cinq ans que la France a perdu l'une de ses icônes : Johnny Hallyday. Le rockeur est mort le 5 décembre 2017, emporté par le cancer après des mois de lutte. Le Taulier semblait invincible mais il est parti, laissant derrière lui un immense héritage mais aussi une famille et des enfants qu'il aimait tant. Papa de David Hallyday, dont la mère est Sylvie Vartan, et de Laura Smet, née de sa romance avec Nathalie Baye, l'interprète d'Allumer le feu a deux filles avec sa dernière épouse Laeticia Hallyday. La plus jeune, Joy, âgée de 14 ans, a publié sur son compte Instagram un message bouleversant en l'honneur de son papa.

C'est un anniversaire douloureux que Joy, la petite dernière de Johnny Hallyday, a dévoilé sur le réseau social. Partageant une série de photos intimes jamais vues où on la voit vivre de tendres moments avec son illustre père, l'adolescente a voulu faire part de son chagrin puissant, cinq années après sa disparition. "Déjà 5 ans que tu n'es plus à mes côtés. Il n'y a aucun moyen d'exprimer ma tristesse et ma douleur. Merci d'être ma force de tous les jours même si tu n'es plus là. Apprendre et vivre avec toi dans ta perspective hyper rock'n'roll me manque. Tu me manques plus que tout au monde. Je t'aime", écrit la jeune fille.