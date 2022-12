Laeticia Hallyday : "Allers-retours à l'hôpital", FIV et perte d'un bébé... son parcours du combattant avec Johnny

Ce 8 décembre, M6 diffuse Johnny par Laeticia, un documentaire très intime qui retrace la vie du rockeur aux côtés de son épouse Laeticia Hallyday grâce à des images filmées par celle-ci. 700 heures de rush pour le réalisateur William Karel qui propose ainsi un beau film avec des images encore jamais vues. L'occasion de retrouver le regretté rockeur sur scène, mais aussi surtout dans sa vie au quotidien auprès des siens, sa femme Laeticia, mais aussi leurs filles Jade et Joy. Deux petites filles qui ont bouleversé leur vie et qui ont été des plus désirées. En effet, avant leur arrivée, le couple a connu un véritable parcours du combattant.

"Le film c'est elle qui le porte, c'est son récit", a annoncé William Karel, lors de la projection presse de Johnny par Laeticia. Et en effet, on y découvre une Laeticia Hallyday au naturel, très émue de se souvenir de cette aventure aux côtés de son défunt époux. Malgré leurs 31 ans de différence d'âge, Johnny et Laeticia ne se sont jamais quittés. Et avec l'interprète de Que je t'aime, la jeune femme a vécu des hauts et des bas mais surtout des instants à jamais marqués dans sa mémoire. Dans les bas, il y a eu la maladie et la fin de vie de l'artiste mais aussi avant cela un parcours pour devenir parents. Elle en parle avec beaucoup de sincérité et d'émotion dans ce film.

J'ai perdu cet enfant

"Je portais ce poids de ne pas pouvoir lui donner l'enfant dont il rêvait tant, explique la mère de Jade et Joy Hallyday. C'était devenu une obsession pour lui d'avoir un enfant et moi je ne pouvais pas lui donner cet enfant." Celle qui a depuis refait sa vie avec Jalil Lespert se souvient. "Donc ça a été des grands moments de douleur profonde pour moi. Je portais ce poids pendant des années. Pendant dix années, avec Johnny, on a vécu des allers-retours à l'hôpital, de fécondation in vitro, de désespoir aux espérances qui ont échoué", évoque-t-elle, les larmes aux yeux. Parmi ces déceptions, il y a eu celle de la perte d'un enfant. "J'ai été enceinte, j'ai porté un enfant jusqu'à 5 mois de grossesse, j'ai perdu cet enfant", fait savoir Laeticia Hallyday.

Et puis finalement, ils décident de se rendre au Vietnam pour adopter un enfant, en août 2004. Sur ces images inédites, on les découvre arrivant à l'orphelinat. "Quand on a été au Vietnam et qu'on a été dans cet orphelinat, j'ai vu ce tout petit bout d'chou qui étaient emmitouflés dans des espèces de pull over", confie Johnny Hallyday, lorsque l'on découvre les premières images de leur rencontre avec Jade, leur aînée qui a fêté récemment ses 18 ans. "Je suis ému", lâche alors Johnny face à Jade, qui vient de naître quelques jours plus tôt. "Et on me l'a mise dans les bras, je l'ai regardée et elle avait deux petits yeux noirs. Elle m'a fixé", confie-t-il, ému. Un moment que le couple, venu adopter plus tard Joy, leur cadette, n'a jamais oublié.