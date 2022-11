'Johnny par Laeticia' : ce que révèle le documentaire intime, des images jamais vues...

Ce sont près de 700 heures qui ont été derushées par William Karel. 700 heures d'images inédites et intimes filmées par Laeticia Hallyday et les proches de Johnny, et accumulées depuis tant d'années. À l'occasion des cinq ans de la disparition du mythique rockeur, M6 va diffuser ce documentaire sobrement intitulé Johnny par Laeticia (produit par 10.7 Production). C'est en avant-première que Purepeople.com a pu découvrir ce film proposant des images jamais vues. Des images prises par Laeticia, véritable groupie depuis sa rencontre avec cet homme de 31 ans de plus qu'elle qui a changé sa vie. Voilà ce que révèle Johnny par Laeticia.

"Le film c'est elle qui le porte, c'est son récit", fait savoir William Karel, qui a obtenu la confiance de la veuve Hallyday. Elle n'a d'ailleurs pas touché au résultat final, fidèle à cette folle aventure aux côtés de l'interprète de Que je t'aime. Légende et monstre scénique, Johnny Hallyday avait aussi des doutes. Et un amour infini pour ses filles Jade et Joy. Le jour où Laeticia le rencontre, elle est au "fond du trou", la jeune femme vit un "suicide silencieux", mais accompagne son père à ce dîner, à Miami. Le courant passe tout de suite, Johnny ne la quittera pas du regard. Ils partageront tout et s'embrasseront ce soir-là pour finalement ne plus se quitter. "Une immense émotion, des sourires et des pleurs", voilà ce qu'a ressenti Laeticia comme elle l'a révélé. Ces images parfois datées de plus de 20 ans et prises par son caméscope et son téléphone, l'ont beaucoup émue.

Laeticia "morte de trouille"

Très jeune, Laeticia Hallyday ne connaît pas la star des années Yéyé. Elle est très timide et impressionnée. Le jour où il lui fait une déclaration, à sa "jeune fiancée" sur la scène de Bercy, elle ne sait pas où se mettre, le visage rougi. Dès le début, la jeune femme est jugée par l'entourage du chanteur. Jean-Claude Camus confie face caméra qu'il pensait que celle-ci ne serait que de passage. Le temps prouvera le contraire. Il faut dire que celle qui découvrira son mariage dans la presse - Johnny ayant souhaité lui faire la surprise jusqu'à leur arrivée à la mairie - va vivre tout auprès de lui. Les huissiers qui vident leur appartement, le fiasco du concert de Las Vegas, les larmes et les doutes de la star... Ensemble, ils vivront aussi une année sabbatique à bord d'un bateau. On découvre notamment des images d'une tempête et Laeticia "morte de trouille".

Des lettres intimes lues par Jade et Joy

Johnny ce sont aussi des grands moments de doutes, et de douleur profonde, comme le raconte Laeticia, au naturel face à la caméra, se souvenant de sa vie avec son mari et père de ses deux filles. Des enfants plus que désirés par le couple qui rencontrera bien des difficultés avant de devenir parent. On voit ainsi grâce à Johnny par Laeticia, les images du couple lors de sa première rencontre avec leur aînée Jade au Vietman, alors tout bébé. "Elle m'a fixé", confie Johnny bouleversé. Cette paternité tardive va changer celui qui est déjà le père de Laura et David Hallyday, qu'il n'a pas eu le bonheur de voir grandir, s'étant séparé de leurs mères respectives, Sylvie Vartan et Nathalie Baye. On le verra aider sa grande Jade lors de ses devoirs, une séquence drôle et touchante.

Ce docu montre un Johnny plus vrai que nature, dans son intimité la plus personnelle. Jouant avec ses filles, s'amusant à des dîners avec ses amis, mais aussi pétrifié avant de monter sur scène. "On s'est séparés, on s'est remis ensemble, il y a eu des infidélités", admet Laeticia, les yeux embués. Malgré tout, ils ont résisté à toutes les épreuves, mais celle de la maladie aura finalement eu raison du chanteur. Depuis sa disparition, il y a cinq ans, Laeticia et ses filles ne cessent d'évoquer Johnny qui leur manque tant. Et ce docu, conclu par les lettres de ses filles lues par les deux adolescentes, est un bel hommage. Les deux filles ne l'ont pas encore vu, comme confié par Laeticia Hallyday.

Johnny par Laeticia à retrouver sur M6, le 8 décembre prochain.