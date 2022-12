"J'ai hurlé" : Mort de Johnny Hallyday, ses derniers instants racontés, Laeticia effondrée

"Johnny Hallyday est parti. Jean-Philippe Smet est décédé dans la nuit du 5 décembre 2017. J'écris ces mots sans y croire. Et pourtant, c'est bien cela. Mon homme n'est plus", c'est ainsi que Laeticia Hallyday a annoncé la nouvelle du décès de l'idole française à l'AFP. En ce truste jour, Le Parisien partage le vécu du journaliste de l'agence France Presse qui a dévoilé le premier l'information plongant le pays tout entier dans le deuil. C'est ainsi qu'on découvre les derniers instants du chanteur et l'immense peine de sa famille, sa femme, comme ses enfants.

À 22h30, le rockeur est décédé à son domicile de Marnes-la-Coquette dans les Hauts-de-Seine. Il est avec ses proches mais à ce moment, Le Parisien précise : "son épouse Laeticia venait de partir dans la cuisine chercher quelque chose à manger. Quand elle revient, la porte du bureau de son mari est refermée, ses proches ne veulent pas qu'elle entre. Elle réalise, s'effondre."

J'ai hurlé

Sur RTL en 2018, elle était revenue sur ce moment tragique : "J'ai finalement compris dans le regard de Daniel Dos Reis (le coach sportif de Johnny, ndlr) qui était dans la chambre avec lui que c'était fini. J'ai hurlé, j'étais un genou à terre. Le monde continue de tourner, alors que le mien s'effondre." Ses deux filles dormaient, Laeticia n'avait pas souhaité qu'on les réveille pour leur annoncer la tragique nouvelle. Le journaliste de l'AFP Nicolas Pratviel se souvient du communiqué de Laeticia, si puissant.

Père de quatre enfants, David Hallyday, Laura Smet et ses deux dernières Joy et Jade dont la mère est Laeticia, Johnny Hallyday a provoqué une déflagration toujours vive cinq ans après. Son épouse depuis 1996 devenue sa veuve a dû réapprendre à vivre sans celui qui l'a sauvée autant qu'elle a été là pour lui, partageant les plus beaux moments comme les plus douloureux, les infidélités ou encore le combat pour avoir un enfant. Sur Instagram, elle lui a rendu un nouvel hommage avec de bouleversantes vidéos de leur couple où leur complicité éclate plus que jamais.