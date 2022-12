"Ça a donné des aventures ailleurs" : Laeticia Hallyday explique avoir "délaissé" Johnny, ce qu'il ne supportait pas

Laeticia Hallyday a décidé de partager avec les fans de Johnny du contenu inédit. Des vidéos prises par elle, ou par le rockeur, ou encore des proches, tout au long de leur vie à deux. Plus de 700 heures d'images filmées et derushées par William Karel pour offrir aux fans le documentaire inédit et intime Johnny par Laeticia, diffusé le 8 décembre sur M6. L'occasion d'en savoir plus sur ce couple si médiatisé et dont on croit tout connaître. Et pourtant. Dans ce documentaire, on retrouve notamment la veuve de l'artiste, et mère de ses deux filles Jade et Joy, face caméra pour se raconter.

"Le film c'est elle qui le porte, c'est son récit", a fait savoir William Karel, lors de la projection presse. Les 31 ans d'écart qui les ont séparés n'ont pas empêché Johnny et Laeticia de ne jamais se quitter. Ensemble, ils ont tout vécu. Notamment le combat pour avoir un enfant. Un parcours douloureux et très intime sur lequel Laeticia Hallyday se livre. "Je portais ce poids de ne pas pouvoir lui donner l'enfant dont il rêvait tant, explique la mère de Jade et Joy Hallyday. C'était devenu une obsession pour lui d'avoir un enfant et moi je ne pouvais pas lui donner cet enfant." Elle qui a depuis refait sa vie avec Jalil Lespert se souvient de cet enfant qu'elle a porté 5 mois et qu'elle a perdu. Mais aussi des allers-retours à l'hôpital et des FIV qui échouent.

J'ai un peu délaissé mon mari

Laeticia Hallyday a aussi vécu les infidélités de son époux. Alors que la mère de Johnny, avec laquelle il a eu des rapports compliqués, est venue passer sa fin de vie à leurs côtés, Laeticia Hallyday s'est transformée en infirmière pour Huguette Clair, qui est alors sur un fauteuil roulant. "J'étais devenue une infirmière pour sa mère, une infirmière pour ma grand-mère, mon arrière grand-mère, raconte-t-elle, émue. Et puis, il y a eu l'arrivée de Jade, et je me suis un peu oubliée, en tant que femme, et j'ai un peu délaissé mon mari." Elle avoue que ce dernier ne "supportait pas" ça. "C'est un homme très possessif avec sa femme et je savais ce qu'il attendait de moi aussi, fait-elle savoir face caméra dans Johnny par Laeticia. Et je ne pouvais pas lui donner à ce moment-là. Donc évidemment, ça a créé des différences et puis des aventures ailleurs."