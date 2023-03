Diaporama : "Il me regarde sourire aux lèvres" : Michel Drucker a surpris les ébats d'un "big boss" de la télé et une journaliste très réputée

1 / 17 "Il me regarde sourire aux lèvres" : Michel Drucker a surpris les ébats d'un "big boss" de la télé et une journaliste très réputée

2 / 17 Michel Drucker est une légende du petit écran. Michel Drucker dans son bureau © BestImage, PATERSON / BESTIMAGE

3 / 17 Mais avant de faire partie de la vie de millions de Français, qui ne manquent pas un numéro de Vivement dimanche, l'animateur a démarré en tant que jeune premier. Michel Drucker © BestImage, AGENCE / BESTIMAGE

4 / 17 Celui qui partage sa vie depuis de nombreuses années avec la belle Dany Saval, qu'il a épousée à Las Vegas en juillet 1973, a toujours travaillé comme un acharné. Michel Drucker dans Champs Elysées © BestImage, Guillaume Gaffiot/Bestimage

5 / 17 Et s'il confiait dans les pages de son ouvrage Il faut du temps pour rester jeune (éd. Robert Laffont), que sa vie intime tenait parfois entre deux portes, d'autres figures puissantes de la télévision avaient visiblement plus de temps à consacrer à la leur. Exclusif - Michel Drucker et sa femme Dany Saval à la générale du spectacle musical Les Choristes au théâtre des Folies Bergère à Paris © BestImage, Gorassini-Moreau

6 / 17 Il révèle d'ailleurs une anecdote plutôt cocasse. À Paris, Alain Delon et Michel Drucker dans son bureau à Paris. Décembre 1991 © Michel Marizy via Bestimage © BestImage, Michel MARIZY via Bestimage

7 / 17 "Un soir tard, tandis que je fis un dernier tour des bureaux, je vois un filet de lumière sous une porte directoriale, j'entre pour éteindre, certain qu'à cette heure-là, il n'y a plus personne, écrit Michel Drucker." Michel Drucker dans Vivement Dimanche © BestImage, COADIC GUIREC / BESTIMAGE

8 / 17 Exclusif - Michel Drucker - Remise des prix du concours des meilleurs clips sur la sécurité routière à Paris le 3 juin 2014. Ce concours a été organisé par le Bureau d'Education et Information Routières de la DOPC de la Préfecture de Police, et ce, dans le cadre de la Quinzaine Régionale de Sécurité Routière qui se déroule entre le 1er et 15 juin 2014. © BestImage

9 / 17 Michel Drucker - Il faut du temps pour rester jeune (éd. Robert Laffont) © Robert Laffont

10 / 17 Exclusif - Michel Drucker - People au concert de Frédéric Zeitoun au Casino de Paris à Paris, France, le 5 décembre 2022. © Christophe Clovis / Bestimage © BestImage, Christophe Clovis / Bestimage

11 / 17 Archives - Rencontre avec Michel Drucker posant avec son vélo à Eygalières. Le 22 juillet 2001 © BestImage, Agence / Bestimage

12 / 17 Michel Drucker - 36ème Edition du Téléthon à Paris. Le 2 décembre 2022 © Coadic Guirec / Bestimage © BestImage

13 / 17 Michel Drucker au photocall pour la conférence de presse de rentrée de France TV à la Grande Halle de la Villette à Paris, France, le 6 juillet 2022. © Coadic Guirec/Bestimage © BestImage, COADIC GUIREC / BESTIMAGE

14 / 17 Exclusif - Michel Drucker - Enregistrement de l'émission "Vivement Dimanche" au Studio Gabriel, présentée par M.Drucker, et diffusée sur France 3, de 13h30 à 15h, le 28 août © Guillaume Gaffiot / Bestimage © BestImage, Guillaume Gaffiot/Bestimage

15 / 17 Exclusif - Michel Drucker - Festival des Livres et des Artistes organisé par l'association "Lecture pour Tous" engagée dans la lutte contre l'illettrisme au Mail Branly à Paris le2 juillet 2022. © Pierre Perusseau/ Jack Tribeca / Bestimage © BestImage, Perusseau-Tribeca / Bestimage

16 / 17 Michel Drucker - Gala de charité annuel de la "Maud Fontenoy Foundation" à l'hôtel Bristol à Paris, le 4 juin 2015. © BestImage, Bellak-Veeren / Bestimage