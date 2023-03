"Il me regarde sourire aux lèvres" : Michel Drucker a surpris les ébats d'un "big boss" de la télé et une journaliste très réputée

Michel Drucker est une légende du petit écran. Mais avant de faire partie de la vie de millions de Français, qui ne manquent pas un numéro de Vivement dimanche, l'animateur a démarré en tant que jeune premier. Celui qui partage sa vie depuis de nombreuses années avec la belle Dany Saval, qu'il a épousée à Las Vegas en juillet 1973, a toujours travaillé comme un acharné. Et s'il confiait dans les pages de son ouvrage Il faut du temps pour rester jeune (éd. Robert Laffont), que sa vie intime tenait parfois entre deux portes, d'autres figures puissantes de la télévision avaient visiblement plus de temps à consacrer à la leur. Il révèle d'ailleurs une anecdote plutôt cocasse.

"Un soir tard, tandis que je fis un dernier tour des bureaux, je vois un filet de lumière sous une porte directoriale, j'entre pour éteindre, certain qu'à cette heure-là, il n'y a plus personne, écrit Michel Drucker. Et je vois le Big Boss, sur son fauteuil, un peu éloigné du bureau, avec une femme assise sur lui, demi-nue, de dos." Celui qui a récemment rencontré quelques soucis de santé continue son récit : "Elle ne me remarque pas, en arrêt dans l'encadrement de la porte, le patron, si. Il me regarde, placide, un sourire aux lèvres, avant de pivoter sur son siège tournant pour que j'apprécie la beauté de sa partenaire dont j'entends un léger râle de plaisir."

Une journaliste montante qui est d'ailleurs devenue ensuite parmi les plus réputées

"Et il me lance un clin d'oeil, fait savoir Michel Drucker. Je réponds illico, d'un clignement complice, pour l'assurer de ma totale discrétion et je quitte les lieux en prenant soin de refermer sans bruit." Quant à la jeune femme surprise en pleins ébats avec ce fameux "Big boss", celle-ci n'est pas une inconnue à en croire les confidences de l'animateur de 80 ans. "Cette jolie jeune femme entrevue n'était pas speakerine, mais une journaliste montante qui est d'ailleurs devenue ensuite parmi les plus réputées", apprend-on dans Il faut du temps pour rester jeune. "Dans un couinement de cuir et de plaisir commençait sa longue et brillante ascension. Ses talents ne se sont jamais démentis par la suite", conclut-il.