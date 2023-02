Michel Drucker, des nouvelles rassurantes : après 3 semaines à l'hôpital, l'animateur est rentré chez lui

Voilà qui devrait redonner un peu de baume au coeur des fans et des proches inquiets de Michel Drucker. L'animateur de 80 ans, à l'hôpital depuis plusieurs semaines, en est enfin sorti. Comme l'affirme Le Parisien, Michel Drucker a pu rentrer chez lui ce dimanche 26 février après des examens de contrôle qui font suite à la lourde opération du coeur qu'il a subie en 2020 : "Michel va bien. Il est rentré chez lui. Il a besoin de se reposer après ces semaines d'hospitalisation éprouvantes. Mais il prépare déjà activement son retour" a indiqué Stéphane Sitbon-Gomez, directeur des antennes et des programmes de France Télévisions.

S'il est resté plus longtemps que prévu sous la surveillance des médecins, c'est parce que les résultats d'examens auraient permis de découvrir des "éléments de récidive" nécessitant encore une prise en charge. Son retour à l'antenne prévu initialement au mois de mars a donc été repoussé à la mi-avril pour laisser tout le temps nécessaire à Michel Drucker de se reposer et se remettre d'aplomb. En attendant, des rediffusions de Vivement Dimanche et de courses cyclistes sont prévues avant la reprise des inédits. Pour l'heure, les représentations de son one-man show De vous à moi ne sont pas attendues avant le mois de septembre.

Un guerrier de la vie

En apprenant l'hospitalisation de Michel Drucker début février, le public a craint le pire et pour cause. Cette nouvelle lui rappelait malheureusement celle annoncée en 2020. A l'époque, l'animateur de Vivement Dimanche souffrait de graves problèmes cardiaques, nécessitant des interventions dont un triple pontage.

Après trois mois d'hospitalisation, Michel Drucker donnait de ses nouvelles et révélait l'étendue des dégâts de ce pépin de santé qui a failli lui coûter la vie : "J'avais les joues creusées, j'étais une ombre. Perdre 10 kg, c'est beaucoup quand on en pèse 72. J'avais la cage thoracique douloureuse, avec un corset pour maintenir tout ça. On redevient un pantin. Incapable de se lever tout seul, de marcher sans perfusion. Il n'y a plus de vedette de la télé. J'étais convaincu que je ne referai jamais surface." C'était mal connaître cette légende de la télévision qui revenait finalement en mars 2021 sur les écrans. Le prochain retour est donc fixé pour dans quelques semaines. Vivement avril prochain !