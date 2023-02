Michel Drucker admis à l'hôpital pour des tests médicaux : Vivement Dimanche passe en rediffusion

C'est une nouvelle inquiétante qui vient de tomber ce mercredi 8 février 2023... Selon les informations révélées par le Parisien, Michel Drucker aurait été admis à l'hôpital. Visage emblématique de France Télévisions depuis plus de 50 ans, le célèbre animateur serait actuellement hospitalisé dans un établissement d'Île-de-France pour subir toute une batterie d'examens.

Si peu de détails ont été dévoilés concernant cette information de taille, un proche du mari de Dany Saval a assuré que ce dernier allait bien. Néanmoins, le présentateur sera officiellement absent de nos petits écrans pendant plusieurs semaines. Aussi, seules des rediffusions de son émission Vivement Dimanche seront proposées aux téléspectateurs et ce, pour une durée allant de deux à trois semaines.

"On a convenu avec Michel qu'il prenne le temps de se reposer après ses examens. J'échange avec lui tous les jours et il va très bien", a néanmoins tenu à rassurer Stéphane Sitbon-Gomez, le directeur des antennes et des programmes du groupe audiovisuel public. Mais ce n'est pas tout, puisque Michel Drucker est également contraint de mettre son one-man-show intitulé De vous à moi en pause le temps de retrouver la forme. Toujours selon les informations du Parisien, le spectacle devrait reprendre dès le 14 mars 2023, avec plusieurs dates à la clé.

Un homme qui revient de loin

Pour rappel, le présentateur de Vivement Dimanche avait été victime de graves problèmes cardiaques en 2020. Hospitalisé pendant trois mois suite à une endocardite infectieuse, puis un triple pontage suivi de l'infection de sa cicatrice, le monument de la télé française avait bien failli être amputé de la jambe ! "Heureusement que je n'avais pas de miroir. J'avais les joues creusées, j'étais une ombre. Perdre 10 kg, c'est beaucoup quand on en pèse 72. J'avais la cage thoracique douloureuse, avec un corset pour maintenir tout ça. On redevient un pantin. Incapable de se lever tout seul, de marcher sans perfusion. Il n'y a plus de vedette de la télé. J'étais convaincu que je ne referai jamais surface", expliquait-il en novembre 2020 dans les colonnes du Parisien.

Aujourd'hui rétabli, il avait repris les tournages ainsi qu'une rééducation intensive à base de sport. Espérons que ces examens ne soient que de simples contrôles de précaution...