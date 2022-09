Michel Drucker "ne savait rien gérer" : sa femme Dany Saval cash sur l'équilibre de leur couple

Le 12 septembre 2022, Michel Drucker célèbre ses 80 ans. Un bel âge qui va de pair avec une carrière exceptionnelle : soixante ans de télé ! Tout le monde s'interroge sur le secret de la réussite et de la longévité de sa carrière. Un élément de réponse réside en une personne : son épouse Dany Saval. Dans le magazine Paris Match qui consacre un beau dossier à la légende vivante du PAF, elle se confie avec sincérité et tendresse sur sa relation avec l'animateur-star et notamment sur le rôle qu'elle tient dans le couple. Sans elle, il est certain que Michel Drucker aurait été un autre homme.

Sans prendre de gants, Dany Saval raconte comment les rôles se sont répartis dans le couple qu'elle forme avec Michel Drucker depuis 1973 : "J'ai tout de suite vu que Michel ne savait rien gérer, ni l'argent, ni les tâches pratiques les plus élémentaires. Une seule chose était à sa portée : faire sa valise ! Le reste lui échappait entièrement et c'est toujours comme ça. Il y a encore vingt ans, il ne savait même pas où se trouvait notre frigo. J'ai tout pris en charge."

Si l'on peut penser au premier abord qu'elle fait un portrait peu responsable de son célèbre mari, il n'en est rien. Avec une infinie tendresse et l'expérience de leur couple, elle explique comment leur rôle à chacun est venu tout naturellement et qu'ils étaient tout deux complémentaires. En effet, l'ancienne danseuse au Moulin rouge puis actrice à succès aux Etats-Unis a toujours été une femme responsable, mûre et autonome : "J'avais dû élever ma fille seule [Stéphanie, dont le père biologique est le compositeur Maurice Jarre] aux Etats-Unis et, dans mon métier, je m'étais aussi construite par mes propres moyens. On était parfaitement complémentaires, lui et moi."

Ne lui dites pas qu'elle a joué les mamans, Dany Saval explique tout simplement qu'elle a permis à son mari de pouvoir se concentrer sur son travail dans les meilleures conditions. Elle rappelle ainsi l'enfance de son mari, dont le père s'est fait arrêter dans la France de Pétain, qui a ensuite grandi avec la pression de l'école. En effet, à l'inverse de ses frères qui brillaient dans leur scolarité, Michel Drucker subit ses études, souffrant d'angoisse et trouble de l'attention. Dany Saval a joué un rôle particulier pour qu'il puisse réussir professionnellement : "J'ai voulu lui offrir un univers de sérénité qui lui permette de se concentrer. Je l'ai allége du quotidien." Son mari possède par ailleurs des qualités propres : il a une excellente mémoire et est très ponctuel.

Refusant de s'approprier sa réussite, madame Drucker se souvient toutefois d'un conseil précieux qu'elle lui a donné et qu'il a manifestement suivi. Voyant le potentiel de son époux, elle lui a conseillé de ne pas se cantonner à être journaliste sportif : "Il faudrait que tu aies un jour une émission à toi et que tu la présentes." L'avenir a confirmé qu'elle avait plus que raison. Il a reçu sur son plateau les plus grandes stars, telles que Céline Dion et Jean-Jacques Goldman. Ces derniers ont d'ailleurs répondu présents pour célébrer l'anniversaire cathodique du présentateur de Vivement dimanche.