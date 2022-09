Michel Drucker fou de Dany alors qu'elle était en couple : sa femme fait de rares confidences sur leur rencontre

Imaginer la télévision sans Michel Drucker est impossible. L'animateur, adoré de toutes les générations, continue son bonhomme de chemin sur le petit écran de France et d'ailleurs. De Champs-Elysées à Vivement Dimanche, Vivement dimanche prochain et Tapis rouge, rien ne semble pouvoir arrêter Michel Drucker, pas même de graves pépins de santé comme il a connu en 2020. A bientôt 80 printemps qu'il célèbrera le 12 septembre, Michel Drucker a tout pour être heureux : une carrière toujours au top et surtout Dany, la femme de sa vie.

C'est à la fin des années 1960 que Dany et Michel Drucker ont fait connaissance grâce à une star de la chanson. Un coup de foudre immédiat pour l'animateur télé : "Quand Claude François m'a présenté Dany, j'ai eu cette intuition formidable qu'elle serait la femme de ma vie, a-t-il confié à Gala. Comme tous les couples au long cours, le ciel s'est parfois couvert, mais le soleil est revenu très vite. Jamais je n'ai pensé que mon couple exploserait. J'étais certain que je vieillirai avec Dany." Elle n'en était justement pas si certaine.

Dans les colonnes de Paris Match, à qui elle a accordé une interview exceptionnelle pour l'anniversaire de son époux, Dany Saval est revenue sur les circonstances de leur rencontre survenue "dans un studio de banlieue lors du tournage d'un film à sketches" dans lequel il avait aussi un rôle : "Dès qu'il m'a vue, il ne m'a plus quittée des yeux, avoue-t-elle, révélant ne pas connaître à l'époque la star qu'il était déjà. Le soir même, Michel a tenu à me raccompagner en voiture. Il y avait d'énormes embouteillages, on a donc beaucoup parlé."

Ces brins de discussion ont conforté Michel Drucker dans l'idée que Dany était bel et bien la femme de sa vie. Quelques minutes à peine après l'avoir déposée chez elle, Michel Drucker la contacte : "Vers 22 heures, il m'a rappelée : 'Je pense beaucoup à vous.' J'avais un compagnon, j'ai répondu : 'On verra ça demain.'" Michel Drucker a pris ses mots au pied de la lettre. Dès leurs retrouvailles sur le tournage le jour d'après, la star de la télé a continué à la courtiser : "On s'est retrouvés seuls dans un décor dans le noir total. Il m'a alors lâché : 'Vous êtes la femme de ma vie.' Je lui ai répliqué : 'On ne se connaît pas, comment vous pouvez le savoir ?' Ça ne l'a pas démonté : 'Moi, j'en suis sûr.'" C'est ainsi que Michel Drucker a conquis le coeur de Dany et a prouvé qu'il avait raison depuis le début. Au travail comme en amour, Michel Drucker avait déjà tout d'un visionnaire.