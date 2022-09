Céline Dion et Jean-Jacques Goldman sortent du silence : un fait exceptionnel pour une occasion unique

Les fans sont en émoi. Eux qui se font du souci pour Céline Dion, dont la santé n'a cessé de se fragiliser au cours des derniers mois, et pour Jean-Jacques Goldman, loin de la scène mais toujours tapi dans l'ombre de certains artistes dans les studios d'enregistrement, peuvent enfin avoir de leurs nouvelles ! Ce jeudi 8 septembre 2022, Paris Match consacre sa couverture à un autre mythe de l'univers audiovisuel : Michel Drucker. Le 12 septembre prochain, l'animateur de Vivement Dimanche soufflera ses 80 bougies. Un événement important qui n'a pas laissé Céline Dion et Jean-Jacques Goldman de marbre.

Sollicité par l'hebdomadaire pour cet anniversaire très spécial, les deux artistes ont tour à tour pris la parole pour rendre hommage à l'homme à qui ils doivent presque leur carrière. Céline Dion en est consciente. Si son mentor a toujours été son regretté mari René, l'interprète de Prière Païenne a conscience que son parcours n'aurait pas été le même sans le coup de pouce de Michel Drucker : "Tu as connu, tu as reçu, aidé et aimé tout ce que le métier des arts et du spectacle a de meilleur. Tu as donné la chance à de jeunes débutants, comme moi, de se faire connaître grâce à l'énorme pouvoir de diffusion et de promotion. [...] Tu es entré dans leur coeur par la petite fenêtre de l'audiovisuel, ils ne veulent plus, ne peuvent plus te laisser partir. Que la fête continue encore longtemps."

À ces mots touchants de Céline Dion se rajoutent donc ceux de Jean-Jacques Goldman, lui aussi mis en lumière par Michel Drucker dans ses émissions. S'il a été révélé par son titre Il suffira d'un signe sorti en 1981, la chanson n'a décollé qu'après son passage dans Champs-Elysées, programme devenu mythique : "C'est comme si toute la France regardait. Pour tous les artistes, particulièrement les débutants, c'était un moment très important et forcément stressant. [...] Michel Drucker s'est toujours bien comporté avec les 'petits' comme avec les 'grands', il met à l'aise, il n'y a pas de piège. Je crois que c'est sa nature, elle est rare." Sans doute l'un des plus beaux cadeaux que la légende du petit écran pouvait espérer pour un si bel anniversaire...