Céline Dion "guérie à 95%" ? Son retour sur scène se prépare, révélations !

En avril dernier, Céline Dion prenait la parole, en vidéo, pour annoncer un énième report de sa tournée Courage World Tour en raison de son état de santé toujours préoccupant, elle qui souffre depuis octobre 2021 de spasmes musculaires sévères. Depuis, la machine à rumeurs fonctionne à plein régime et on lui colle à la peau toutes les pires maladies possibles. Son silence médiatique n'aidant clairement pas à calmer les esprits... Mais il se pourrait bien qu'une bonne nouvelle soit en approche !

En effet, les fans les plus assidus de Céline Dion ont repéré sur la Toile des messages annonçant que, du côté de Las Vegas, il y aurait de l'agitation autour de la diva. La star, âgée de 54 ans, devait se produire lors d'une troisième résidence permanente au Resorts World, dès l'an dernier, mais avait été contrainte d'annuler. Son come back semble en cours. "La dernière rumeur en date relate que Céline Dion pourrait démarrer sa résidence pour le Nouvel An. On nous dit qu'elle a quasi récupéré de ses soucis de santé et aurait pris contact avec des stylistes pour préparer la garde-robe de son spectacle", écrit Vital Vegas, site spécialisé dans l'actualité de Las Vegas.

Et ce n'est pas le seul site américain à relater une (bonne ?) nouvelle similaire quant à un retour imminent de Céline Dion sur scène après des mois d'absence, elle qui vit pour l'heure barricadée dans son immense propriété avec ses trois fils. "Après trois reports en raison du Covid et de sa santé, l'équipe de Céline s'active apparemment à annoncer son arrivée au Resorts World avant le Nouvel An. Supposément guérie à 95% et prête à remonter sur scène rapidement, des sources bien informées de Las Vegas ont eu vent qu'elle a pris contact avec des maisons de couture pour sa garde-robe alors que Law Roach sera de nouveau son styliste", ajoute de son côté le site Deux Moi.

Pour l'heure, Céline Dion - aussi attendue au cinéma dans la comédie romantique It's All Coming Back to Me cet hiver - n'a pas encore officiellement annoncé son retour sur scène...