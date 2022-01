Céline Dion vit barricadée à Las Vegas : sa stratégie pour éviter les voisins

Alors que ses fans s'inquiètent de sa santé en raison de sa longue absence médiatique et de révélations sur ses spasmes musculaires sévères qui l'empêchent de remonter sur scène, Céline Dion est réapparue malgré elle en photos, depuis sa résidence de Las Vegas. C'est le magazine Paris Match qui a diffusé ces images rassurantes car la diva se tient sur ses deux jambes, malgré une vilaine rumeur. Dans le Nevada, elle s'était pourtant construit un havre de paix qui devait la garder éloignée du reste du monde...

Depuis le début des années 2000, Céline Dion a posé ses valises à Las Vegas après avoir habité en Floride dans une incroyable villa avec parc aquatique. La chanteuse âgée de 53 ans préparait alors sa nouvelle vie après avoir accepté une résidence permanente sur la scène du Colosseum de l'hôtel-casino Caesars Palace. Est ensuite venue une seconde résidence puis, contre toute attente, une troisième annoncée cette fois-ci au flambant neuf Resorts World pour novembre 2021 ; le lancement a été repoussé en raison de ses problèmes de santé. En attendant de pouvoir revenir sur le devant de la scène, Céline Dion se repose dans chez elle, avec son clan : sa soeur Linda, ses enfants René-Charles (21 ans, désormais majeur), Nelson et Eddy (11 ans)...

Le domaine où habite Céline Dion dans le Nevada est normalement barricadé et prévu pour abriter des gens fortunés qui veulent vivre dans la tranquillité et le luxe. "Tout le quartier est protégé par de hauts murs avec un portail de sécurité que nul ne peut franchir en dehors des habitants et de leurs invités", peut-on lire. On se demande alors comment un photographe a pu réussir à obtenir les clichés inédits de la star, apparue les cheveux blancs et en petite forme. Un voisin mal intentionné l'aurait-il aidé ? Dans cet univers fermé, Céline Dion a la chance d'avoir tout ce qu'il faut à portée de main entre restaurants, terrain de golf, magasins et même, bientôt, un mini aéroport privé pour jets.

Alors qu'elle s'était initialement installée dans l'agglomération d'Henderson, sa soeur a récemment révélé qu'elle s'était installée dans sa nouvelle maison. En 2018, le site de Closer Weekly révélait qu'elle allait déménager et qu'elle faisait construire une nouvelle maison cette fois située du côté de Summerlin. Tout porte donc à croire que les travaux sont finis. Malgré le flou qui persiste quant au lieu précis de son habitation, Paris Match relate la stratégie adoptée du temps où son mari René Angélil était vivant pour vivre barricadé, loin des voisins indiscrets. "René avait négocié l'achat de la première parcelle pour 1 million de dollars, puis de la deuxième pour 5 millions, puis une troisième histoire d'éloigner les voisins", lit-on.

Paris Match, édition du 27 janvier 2022.