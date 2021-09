Céline Dion (enfin) installée dans sa nouvelle maison de Vegas : sa soeur vend la mèche !

Dans la famille Dion, on demande la soeur, Claudette ! Celle qui a participé à La Ferme Célébrités en France est du genre bavarde et jamais avare en confidences. Interrogée par 7 Jours, elle a donné des nouvelles de son clan et, bien évidemment, de Céline.

Alors qu'elle évoquait son engagement dans la Fondation Maman Dion - lancée par la défunte Thérèse - qui aide les jeunes écoliers démunis, Claudette a donc donné quelques nouvelles sur ses frères et soeurs. "Malheureusement, Céline et moi, nous n'avons pas pu nous voir ces derniers mois. Elle est de retour à Las Vegas depuis le début du mois, et elle vit dans une nouvelle maison qu'elle s'est fait construire", a-t-elle ainsi confié au site le 30 août 2021.

Des révélations qui surprennent puisque Céline Dion a, exceptionnellement, passé de longs mois sur ses terres natales québécoises en raison de la pandémie de coronavirus ayant mis sa tournée Courage World Tour sur pause. La diva avait emmené ses jumeaux Nelson et Eddy (10 ans) avec elle, alors que l'aîné René-Charles (20 ans) avait préféré rester à Las Vegas. Comment est-ce possible que Céline et Claudette ne se soient pas vues à cette occasion ?

Quoi qu'il en soit, Claudette vend ainsi la mèche que la maison de sa soeur est enfin prête. En 2018, Closer Weekly rapportait que l'interprète d'Encore un soir avait lancé la construction d'une nouvelle villa dans le quartier de Summerlin, à l'Ouest du Strip de Las Vegas. "Céline veut se rapprocher des lieux d'activités de ses fils (...) La maison est aussi très proche des meilleures écoles privées, ce qu'elle envisage pour ses plus jeunes fils", avait révélé une source.

Jusqu'à alors, la petite famille vivait à l'Est du Strip, du côté de Lake Las Vegas, dans l'agglomération d'Henderson. Une maison dont le coût est estimé à huit chiffres... Elle y logera avec ses fils mais aussi avec sa soeur Linda, qui s'occupe des plus petits. Pendant longtemps, son frère Clément était lui chargé de veiller au bon entretien des propriétés de Céline et de son mari René. Le couple a notamment eu une villa en Floride et un manoir au Québec. Des biens désormais vendus.