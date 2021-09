Céline Dion : Sa soeur Ghislaine est "en rémission de deux cancers"

Enfin une nouvelle rassurante. Alors que Céline Dion a vu plusieurs de ses proches être emportés par le cancer - son mari René Angélil, son frère Daniel, son beau-frère Guy Poirier -, la chanteuse se réjouit inévitablement de voir que sa soeur, Ghislaine, est elle en rémission.

C'est Claudette Dion - bien connue des téléspectateurs français pour sa participation à l'émission de télé-réalité La ferme célébrités sur TF1 - qui a donné des nouvelles du clan en interview. Evoquant ses frères et soeurs, désormais tous orphelins suite au décès de la matriarche Thérèse en janvier 2020, elle a fait le point sur la vie de chacun d'eux en interview avec 7 Jours.

Elle a par exemple évoqué Liette, qui collabore avec elle à la Fondation Maman Dion, ainsi que Michel "qui, pendant des années, a travaillé au sein de l'équipe de Céline" et est "désormais retraité et de retour au Québec". Elle ajoute : "Puis il y a Louise, Jacques et Daniel, qui est décédé des suites d'un cancer. Suivent Ghislaine, qui est en rémission de deux cancers, Linda, qui est toujours auprès de Céline [pour l'aider avec ses jumeaux Nelson et Eddy, NDLR], Manon et les jumeaux Paul et Pauline. Pauline est propriétaire de trois restaurants Dic Ann's."

En 2016, on avait appris qu'une des soeurs de Céline Dion souffrait d'un cancer de la gorge mais, à l'époque, on ne connaissait pas son identité. On apprenait toutefois qu'elle ne pesait plus que "40 kilos" à cause de la maladie. En 2017, on découvrait finalement qu'il s'agissait de Ghislaine et qu'elle avait vaincu le cancer. Depuis, plus de nouvelles. Les propos de Claudette semblent donc indiquer qu'elle a connu de nouveaux pépins de santé ces dernières années puisqu'elle parle de cancer au pluriel...

Quant à Céline Dion, discrète depuis un certain temps, elle prépare son retour sur scène pour une troisième résidence à Las Vegas, cette fois-ci au Resorts World. Par la suite, elle reprendra sa tournée mondiale Courage World Tour, arrêtée pour cause de pandémie de coronavirus.