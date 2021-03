René Angélil "sourd et aveugle" à la fin de sa vie ? De terribles confidences sur le mari de Céline Dion

Et si Céline Dion n'avait pas tout dit ? La chanteuse, qui se targue d'être un livre ouvert pour ses fans, avait toutefois sans doute gardé pour elle quelques durs moments sur les derniers jours de son mari René Angélil, mort le 14 janvier 2016 à Las Vegas. Mais la biographe Elisabeth Reynaud a choisi de passer outre le jardin secret de la diva en relatant des détails précis et terribles.

L'écrivaine, personnalité décriée auprès des fans clubs les plus acharnés de la chanteuse québécoise, publie un ouvrage intitulé Céline Dion - icône et femme de coeur, aux éditions Larousse. C'est déjà la troisième fois qu'elle fait de l'interprète de My Heart Will Go On le sujet d'un de ses livres. Cette fois, elle revient notamment sur la lutte contre le cancer de René Angélil et comment Céline Dion a affronté cette épreuve avec lui jusqu'à ce que la maladie la rende malheureusement veuve. Elle livre des détails très intimes, à prendre avec des pincettes. "Il était bouffi, n'avait plus de langue, il ne pouvait plus manger, était aveugle et sourd et c'est Céline qui le nourrissait par sonde. Céline allait sur scène dans les paillettes et l'heure d'après, elle nourrissait René par sonde alors qu'il était mourant et ça a duré des mois", a-t-elle confié à Gala, interrogée sur le sujet.

S'il est vrai que Céline Dion avait dévoilé à l'époque que son mari et père de ses trois fils était alité dans leur maison de Las Vegas et nourri par sonde, on ne savait pas l'état réel de la dégradation physique du mythique manager ; tout juste savait-on ses difficultés à entendre correctement à cause des effets de la chimio. Il faut dire que cela est terriblement intime et que peu de gens devaient en avoir conscience...

Céline Dion, qui avait été très digne lors des funérailles de son mari à Montréal, a depuis remonté la pente. La star, désormais âgée de 52 ans, fourmille toujours de projets pour s'occuper. Non contente d'avoir pu annoncer un report de sa tournée mondiale Courage World Tour, la diva est aussi attendue comme actrice au cinéma. Et une rumeur persistante lui prête la volonté de reprendre une résidence permanente à Las Vegas...