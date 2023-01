"﻿Je t'avais fait confiance..." : René Angelil mis en garde par la mère de Céline Dion, une lettre avait refait surface

Elle n'avait que 13 ans lorsqu'elle a rencontré son futur mari, René Angelil, âgé à l'époque de 40 ans. Leur couple a été officialisé en 1988, Céline Dion avait alors 20 ans. Cadette d'une famille de quatorze enfants, la jolie blonde était surveillée de près par sa maman Thérèse qui avait très mal pris le fait que René ait osé la séduire. Interviewée par les journalistes du magazine Têtu, l'actrice Valérie Lemercier - qui interprète le rôle de Céline Dion dans le film Aline - avait raconté comment la maman de la chanteuse avait sévèrement mis en garde le producteur lorsqu'elle avait appris leur liaison.

"Je n'ai aucun doute : Céline était folle amoureuse de René. (...) C'est elle qui l'a aimé en premier, mais elle ne pouvait pas le dire. Sa mère était contre. Je sais que Maman Dion a écrit une lettre à René pour le mettre en garde et lui dire tout ce qu'elle pensait" a-t-elle ainsi confié.

Dans la biographie officielle de Céline Dion, écrite par Georges-Hébert Germain, on découvre que Thérèse avait décidément un caractère bien trempé. Lorsqu'elle a découvert (avec stupeur) que sa fille et René Angelil entretenaient une relation dans son dos, elle aurait d'ailleurs dit au producteur en 1987 : "Je t'avais fait confiance... Céline est ma princesse. J'espérais pour elle un prince charmant". Selon Thérèse, René Angelol n'avait pas du tout la carrure (ni même l'âge) pour être avec sa précieuse Céline.

J'avais peur de la réaction de Maman Dion

L'animateur québecquois Josélito Michaud a également confirmé que René Angelil avait toujours eu peur de sa belle-mère. Invité sur QUB Radio, il avait expliqué : "Je pense qu'il avait beaucoup peur, René, de Maman Dion, parce qu'elle avait quand même une force de caractère, une volonté. Il le disait lui-même, je ne dévoile rien en disant ça, il avait peur de Maman Dion en se disant : 'J'espère qu'elle serait d'accord.' Même quand est arrivée leur relation amoureuse, il l'a dit : 'J'avais peur de la réaction de Maman Dion.'"

Céline Dion et René Angelil se sont aimés pendant près de vingt et un an jusqu'à la mort du producteur en 2016. Ensemble, ils sont devenus parents de René Charles et des jumeaux Nelson et Eddy. Morte en 2020, Thérèse avait finalement tissé des liens très forts avec son gendre qu'elle avait fini par beaucoup apprécier.