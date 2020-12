Céline Dion : Mort de sa mère, tournée annulée, attaquée en justice... une dure année !

Comme tout le monde ou presque, Céline Dion doit avoir hâte de vite passer à 2021. La populaire chanteuse canadienne n'a pas été épargnée au cours des douze derniers mois. L'interprète de My Heart Will Go On a vécu une année riche en mauvaises nouvelles.

Dès le début d'année, Céline Dion était frappée de plein fouet par une terrible annonce : la mort de sa mère adorée, Thérèse, le 17 janvier 2020. Une femme qui avait cru en elle quand elle était petite, en la mettant entre les mains de René Angélil, lequel a fait d'elle une star internationale de la musique. Pendant des années, tant que sa santé le lui permettait, elle voyageait régulièrement aux quatre coins du monde avec sa fille. Tout comme elle l'avait fait à la mort de son père Adhémar, Céline Dion est malgré tout montée sur scène. Depuis Miami, elle a rendu hommage à Thérèse, à l'occasion de sa tournée Courage World Tour. La diva s'est ainsi pliée à une règle d'or dans l'industrie du spectacle : The Show Must Go On !

Cette nouvelle tournée mondiale, après avoir terminé sa seconde résidence permanente à Las Vegas, lui a aussi causé du soucis. En mars 2020, Céline Dion a été obligée de stopper net son périple alors qu'elle se produisait aux Etats-Unis. Comme tous les artistes, elle a été victime de la pandémie de coronavirus. Le restant de ses spectacles a été reporté mais, pour l'heure, rien n'indique qu'elle pourra toutefois reprendre en 2021 puisque la crise sanitaire est loin d'être derrière nous... Très émue par la situation, la chanteuse de 52 ans a participé à plusieurs événements caritatifs pour lever des fonds depuis chez elle.

Cette tournée était aussi une occasion parfaite de faire découvrir son dernier disque anglophone, Courage, au plus grand nombre. Paru en novembre 2019, l'album de Céline Dion a fait le yo-yo dans les charts en dominant les classements la semaine de sa sortie pour rapidement s'effondrer au fil des semaines. Alors que son équipe avait opté pour une stratégie incompréhensible en n'exploitant pas l'excellent single dansant Flying on My Own puis en balançant plusieurs titres d'un seul coup, le disque affiche des ventes décevantes. En novembre 2020, un an après sa sortie, il s'était écoulé aux alentours de 600 000 exemplaires dans le monde ; le pire résultat de sa carrière anglophone.

Profitant d'un inattendu temps libre, Céline Dion a posé ses valises pour plusieurs mois au Québec de l'été jusqu'à l'automne 2020. Mais la chanteuse n'a pu profiter que de ses jumeaux Nelson et Eddy (10 ans), son fils aîné René-Charles (19 ans) étant resté à Las Vegas pour sa chérie et ses études... Pourtant, nul doute qu'elle aurait aimé l'avoir à ses côtés, lui qui devenait l'homme de la maison après la mort de son père, puisqu'elle affrontait un dernier coup dur en novembre. La star a été condamnée à verser des millions de dollars à un ancien et très bref collaborateur. De quoi lui donner un sentiment de "trahison"...