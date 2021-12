Céline Dion : Son fils René-Charles fait des exploits sportifs... serein face à la santé de sa maman ?

A 20 ans, René-Charles est devenu un jeune homme bien dans ses baskets : adieu longs cheveux, bonjour copains, fêtes alcoolisées, premières petites-copines et même carrière dans la musique. Le fils de Céline Dion et de son défunt mari René Angélil est aussi accro au sport, du hockey en passant par le golf. Sur Instagram, il a partagé ses récents exploits.

Sur son compte Instagram, qu'il avait remis à zéro pour lancer sa carrière de rappeur sous le pseudonyme Big Tip, René-Charles a partagé de nouvelles photos mardi 14 décembre. On pouvait ainsi le voir avec des amis devant la T-Mobile Arena de Las Vegas mais aussi et surtout à Shadow Creek, un superbe terrain de golf planté dans le désert du Nevada. C'est sur ce parcours que le jeune homme a fait un tabac. "Vous me croyez si je vous dis que j'ai fait un parcours en 59 points ?", a-t-il écrit en légende de sa publication. Finir en moins de 60 coups est d'ordinaire réservé à l'élite des professionnels du golf. Mais nul doute que la passion familiale pour ce sport, qu'il pratique lui-même depuis l'enfance, a joué dans ses capacités à faire des miracles.

René-Charles aurait pu partager son parcours de golf avec sa maman, elle qui est une grande fan. Mais les dernières nouvelles restent inquiétantes puisque Céline Dion - qui souffre de spasmes musculaires sévères - n'arriverait plus à marcher ou quitter son lit. Et ce n'est pas les propos tenus par son clan récemment qui ont changé grand chose face à l'angoisse monstre de ses fans qui devaient la voir sur la scène du Resorts World puis en tournée mondiale avec la reprise du Courage World Tour. Certains comptes de fans clubs bien renseignés laissent courir la rumeur d'une absence de plusieurs mois. Et le silence de la diva âgée de 53 ans n'arrange pas franchement les choses...