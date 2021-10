Céline Dion incapable "de bouger et marcher" ? Choquantes révélations sur sa maladie

Céline Dion souffre de spasmes musculaires sévères a-t-elle révélé dans un communiqué le 19 octobre 2021, annonçant ainsi le report de son retour à Las Vegas. Depuis, sa soeur Claudette a pris la parole à deux reprises livrant des détails sur ce qui la ronge, allant jusqu'à pousser les confidences dans l'intime... Mais une source anonyme donne un autre son de cloche.

En effet, à en croire les informations de Voici, un proche de la diva aurait apporté un témoignage moins rassurant sur l'état de santé réel de la star âgée de 53 ans. "Elle ne peut plus se lever de son lit, ni bouger, ni marcher. Elle souffre de douleurs dans les jambes et dans les pieds qui la paralysent. Elle est très affaiblie et a beaucoup maigri", affirme l'indiscret sous couvert d'anonymat. Des propos alarmants qui semblent décrire une situation très douloureuse à vivre pour Céline Dion, au repos dans sa nouvelle maison de Las Vegas, entourée de ses enfants René-Charles (20 ans) et les jumeaux Nelson et Eddy (11 ans). Sa soeur Linda est également avec elle pour s'occuper des plus jeunes.

Claudette Dion, qui elle se veut rassurante et a notamment évoqué des douleurs dans les jambes en raison des années passées par Céline sur la scène pentue du Colosseum du Caesars Palace, avait déclaré à Paris Match : "Ce qui lui arrive est douloureux. Mais il n'y a rien de grave, sinon elle me l'aurait dit (...) Je sais qu'elle a le moral." Alors qui croire ? Si personne ne remet en cause la version apportée par le clan de la diva, nul doute qu'il ne faudrait pas alarmer les fans alors que Céline Dion doit entamer une troisième résidence à Vegas - cette fois au Resorts World - et reprendre les dates reportées de sa tournée mondiale Courage World Tour. Les enjeux financiers sont évidemment énormes...

Voici, édition du 29 octobre 2021.