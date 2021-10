Céline Dion souffrante : sa soeur livre des détails sur le mal qui la ronge

"J'ai le coeur brisé par cette situation." C'est par ces mots sincères que la chanteuse Céline Dion a relaté son état d'esprit après l'annonce de son retour repoussé à Las Vegas pour cause de pépins de santé. La diva âgée de 53 ans, qui devait remonter sur scène le 5 novembre au Resorts World, est sous surveillance médicale avancée. Sa soeur n'est toutefois pas inquiète et apporte quelques précisions sur ce dont souffre la star.

L'équipe de Céline avait annoncé, via un communiqué, qu'elle "souffre de spasmes musculaires sévères et persistants qui l'empêchent de performer sur scène." Interrogée par Le Journal de Montréal, Claudette Dion a déclaré : "Je ne suis pas inquiète, parce que si on avait eu le moindrement une inquiétude, on aurait déjà eu des détails médicaux à vous confier." De quoi rassurer, un peu, les millions de fans de Céline dont une partie avait organisé un séjour à Las Vegas pour la voir sur scène à l'occasion de sa troisième résidence permanente.