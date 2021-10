Diaporama Céline Dion souffrante : sa soeur livre des détails sur le mal qui la ronge

1 / 11 Céline Dion souffrante : sa soeur livre des détails sur le mal qui la ronge

2 / 11 Céline Dion sur scène au Caesars Palace à Las Vegas

3 / 11 Céline Dion en concert à l'American Airlines Arena dans le cadre de sa tournée "Courage World Tour" à Miami, le 17 janvier 2020.

4 / 11 Claudette et Daniel Dion - Céline Dion en famille à l'Elysée, pour recevoir la Légion d'honneur

5 / 11 Céline Dion sur scène au Caesars Palace à Las Vegas, le 23 février 2016.

6 / 11 Celine Dion arbore un total look jean veste et cravate à la sortie de son hôtel à New York, le 14 novembre 2019





7 / 11 Céline Dion sur scène au Caesars Palace à Las Vegas, le 23 février 2016.

8 / 11 Celine Dion arbore un total look rouge satin et velour à la sortie de son hôtel à New York, le 14 novembre 2019





9 / 11 Céline Dion arrive au défilé Haute Couture Valentino collection Automne-Hiver 2019/20 à l'hôtel Salomon de Rothschild à Paris, France, le 3 juillet 2019. © Veeren-ClovisBestimage





10 / 11 Celine Dion en total look turquoise avec cuissardes et sac banane assorti dans les rues de New York.