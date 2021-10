Céline Dion malade : préménopause, changements hormonaux... confidences d'une proche

Le 5 novembre, Céline Dion devait faire son grand retour à Las Vegas, pour une troisième résidence permanente mais, cette fois, sur la scène du flambant neuf hôtel-casino Resorts World. Malheureusement, la chanteuse est souffrante et a été contrainte de repousser son come back pour cause de spasmes musculaires sévères. Ses fans s'inquiètent mais sa soeur se veut rassurante.

Après avoir fait quelques confidences au Journal de Montréal sur le mal qui ronge sa célèbre soeur, Claudette Dion a de nouveau pris la parole mais pour Paris Match. "Elle a beaucoup travaillé pour ce retour, et elle en a trop fait. C'est toujours la même chose : elle est terriblement exigeante avec elle-même. Son corps a dit stop", a d'abord précisé celle que les Français connaissent également pour sa participation à l'émission La Ferme célébrités. Et, à l'image de l'interprète des tubes Pour que tu m'aimes encore, Parler à mon père ou Sous le vent qui se veut un livre ouvert depuis ses débuts dans le show business, Claudette ajoute, cash : "Elle a 53 ans. La préménopause, les changements hormonaux que ça entraîne, ça n'aide pas (....) le corps a ses caprices aussi. C'est bien qu'elle l'ait écouté."

Claudette Dion s'est montrée rassurante sur l'état de santé de Céline même si elle reconnait que son absence médiatique pourrait durer plusieurs mois, faisant ainsi craindre une annulation de certaines dates de sa tournée mondiale Courage World Tour, déjà reportée plusieurs fois à cause de la pandémie de coronavirus ! "Ce qui lui arrive est douloureux. Mais il n'y a rien de grave, sinon elle me l'aurait dit (...) Je sais qu'elle a le moral", jure-t-elle. Et, depuis sa nouvelle maison de Las Vegas dans laquelle elle vient de poser ses affaires, Céline Dion peut comme toujours compter sur sa soeur Linda, qui l'aide à s'occuper de ses jumeaux Nelson et Eddy (11 ans). A l'inverse, son fils aîné René-Charles (20 ans) semble de plus en plus indépendant et mène la grande vie.

