René-Charles Angélil : Le fils de Céline Dion mène la grande vie... déjà plus les pieds sur terre ?

Difficile en attendant pour le fils de Céline Dion de garder les pieds sur terre quand on vit dans un tel luxe et que l'on peut discuter avec les plus grandes stars de la planète grâce à un nom de famille connu de tous. Céline elle-même avait admis en interview que sa regrettée maman Thérèse s'inquiétait du fastueux cadre de vie qu'elle donnait à ses enfants. "Elle me disait : 'René-Charles porte déjà du cachemire... Qu'est-ce que tu vas faire ? C'est dommage qu'il ne puisse pas dormir dans les tiroirs comme toi.' C'est vrai. Mais ma vie de quand j'étais petite, c'est pas ma vie de maintenant. Et je me dis que c'est pas à cause de ce que tu achètes à tes enfants ou de ce que tu leur fais porter, qu'ils deviennent quelqu'un. C'est de la façon dont tu les élèves", se justifiait-elle sur Tout le monde en parle, au Québec.