Céline Dion : Son plus gros craquage ? Un jet hors de prix, découvrez-le en détails

Un jour à Las Vegas, le lendemain à Montréal puis un autre à Paris pour la Fashion Week... Céline Dion cumule les miles à force d'avoir voyagé d'un bout à l'autre du globe. Mais la chanteuse québécoise se déplace toujours dans de bonnes conditions. Facile quand on possède un jet privé.

En effet, la star de 53 ans, dont la fortune personnelle est estimée par Celebrity Net Worth à 800 millions de dollars, aurait craqué pour un jet affirme le site spécialisé dans l'aviation Aeroaffaires.fr. Céline Dion "a opté pour le constructeur canadien Bombardier avec son Global Express XRS", peut-on découvrir. Un appareil qui peut transporter jusqu'à 14 passagers, idéal quand on sait que la diva aime avoir avec elle ses fils, sa soeur et nounou Linda, ainsi que ses gardes du corps et autres collaborateurs. "Equipé d'une salle de bain et d'un bureau de luxe, le Global Express XRS a une valeur de 42 millions de dollars", ajoute le site. Pourrait-on la voir sortir de son appareil lorsqu'elle reprendra les concerts de sa tournée mondiale Courage World Tour, reportée pour cause de pandémie ?

L'interprète de Pour que tu m'aimes encore n'est pas la seule à avoir craqué pour cet appareil en particulier puisque la reine du petit écran américain Oprah Winfrey, tout comme le célèbre réalisateur Steven Spielberg, possèdent aussi le même. "L'intérieur du Global Express est vaste et parfaitement équipé pour vous permettre de profiter de vos repas, de vous divertir et même de dormir dans de véritables lits", précise le pilote Matt Cockram au site Privatefly.fr.