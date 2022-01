Céline Dion : Tendre photo intime pour l'anniversaire de René-Charles, désormais majeur !

Bien que malade - elle souffre officiellement de spasmes musculaires sévères - et totalement absente de la sphère médiatique, la chanteuse Céline Dion a toutefois brisé le silence ce 25 janvier. La diva ne pouvait pas manquer de célébrer le 21e anniversaire de son fils aîné, René-Charles.

Postant une photo tirée de ses archives, sur laquelle on peut la voir à la maternité avec son bébé dans les bras et son défunt mari René Angélil à ses côtés, Céline Dion écrit en légende : "René-Charles, 21 ans de rêves se sont écoulés déjà. Nous t'avons donné la vie... Merci beaucoup pour ce merveilleux cadeau que tu nous as offert de devenir tes parents. Depuis ce jour, je m'épanouis de te voir grandir. Ton intelligence, ta générosité, ton courage, et ta grande sensibilité ne cessent de m'émouvoir. Nous t'avons guidé de nos rêves en te tenant la main. Continue d'explorer et surtout, écoute ton coeur en sachant que tu es toujours porté par notre amour afin que maintenant tes propres rêves se réalisent. Bonne fête René-Charles ! Amuse-toi mon homme... On t'adore! T.V.E.C. - Papa, Maman, Nelson et Eddy xx..."