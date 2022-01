Céline Dion toujours souffrante, elle prend une douloureuse décision : "J'espérais vraiment être prête..."

Triste nouvelle pour les fans de Céline Dion : dans un communiqué relayé samedi 15 janvier 2022, la star a malheureusement annoncé l'annulation d'une partie de son Courage World Tour, qui devait se tenir en Amérique du Nord au printemps prochain. La chanteuse de 53 ans est donc contrainte de poursuivre sa convalescence, elle qui fait face à des soucis de santé depuis plusieurs mois maintenant.

"J'espérais vraiment être prête à remonter sur scène maintenant, mais je constate que je dois être plus patiente et suivre les recommandations de mes médecins. Nos spectacles demandent beaucoup d'organisation et de préparation, et nous devons donc prendre aujourd'hui des décisions qui affecteront les plans dans deux mois, a-t-elle expliqué sur Instagram. Je serai tellement heureuse quand je retrouverai la santé, que la pandémie sera derrière nous et que je monterai sur scène à nouveau. En attendant, j'ai été très touchée par tous les messages d'encouragement que vous m'avez envoyés sur les réseaux sociaux. Je ressens votre amour et votre soutien et ça compte énormément pour moi. - Céline xx..."

La mère de René-Charles (20 ans) et des jumeaux Eddy et Nelson (11 ans) avait tout de même pu donner les cinquante-deux premiers concerts de cette tournée événement avant le début de la crise sanitaire en 2020. Elle devait reprendre son Courage World Tour le 9 mars prochain à Denver, aux Etats-Unis, et le poursuivre jusqu'en avril. Malgré tout, la partie européenne de cette tournée reste maintenue : Céline Dion est attendue à Birmingham, en Angleterre, le 25 mai prochain. Pourra-t-elle assurer les dates prévues à Paris, entre le 16 et 24 septembre 2022 ?