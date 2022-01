"Je mentirais si je disais que je vais bien" : Céline Dion sort du silence pour un triste anniversaire...

Le 14 janvier 2016, la vie de Céline Dion a été bouleversée à tout jamais. L'homme de sa vie René Angelil s'éteignait à 73 ans, des suites d'un cancer de la gorge. Pour noyer son chagrin, la chanteuse a interprêté le titre hommage Encore un soir écrit par Jean-Jacques Goldman, sorti en août de cette même année. Six ans après sa mort, la maman de René-Charles (20 ans) et des jumeaux Eddy et Nelson (11 ans) a souhaité rendre hommage à celui qui l'a rendue célèbre.

Le 14 janvier 2022, l'interprète du titre emblématique Pour que tu m'aimes encore a écrit de magnifiques mots d'amour à son mari, en légende d'un cliché en noir et blanc pris par Hans Lambrechts, sur lequel apparaît son défunt époux : "Je mentirais si je disais que je vais bien, je pense à toi au moins cent fois, car dans l'écho de ma voix j'entends tes mots comme si tu étais là... Tu me manques - Céline xx..." Un message d'autant plus remarqué que la star, souffrante, se fait particulièrement discrète depuis quelques mois. Ses fans désespèrent quant à eux de la retrouver à Las Vegas, sur la scène du Resorts World, pour la reprise du Courage World Tour...