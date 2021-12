Céline Dion malade mais "motivée à revenir" : une amie donne de ses nouvelles

Que les fans de la grande Céline Dion se réjouissent, nous avons à nouveau des nouvelles de la chanteuse ! C'est Julie Snyder, présentatrice et amie de l'artiste qui a donné des informations sur l'état de santé de la maman de René-Charles, Eddy et Nelson (20 et 11 ans). Lors d'une interview au magazine Gala du 2 décembre, Julie Snyder a révélé que l'interprète de My heart will go on est en forme et aurait profité de sa convalescence pour se reposer. "Céline est une femme intense qui ne fait rien à moitié. A 53 ans, elle est capable de faire le grand écart", a dévoilé la présentatrice.

Selon elle, Céline Dion aurait recouvré ses forces et pourrait bientôt faire son grand retour, très attendu. "Ça lui a fait du bien de faire une pause (pendant le confinement, ndlr), mais je pense qu'elle est toujours aussi motivée pour revenir sur scène". La semaine dernière, Michel et Claudette Dion, le frère et la soeur de Céline Dion étaient les invités de La semaine des 4 Julie sur la chaîne Noovo. A Julie Snyder, ils avaient également partagé des nouvelles rassurantes à propos de la santé de leur célèbre soeur. "Aux dernières nouvelles, au téléphone, elle va bien. Elle se remet juste de ses crampes. Il y a du monde qui s'en occupe. Faites vous en pas ! Elle va revenir, c'est sûr."

Julie Snyder a également donné son avis sur le biopic de Valérie Lemercier, Aline, qui a fait couler beaucoup d'encre et qu'elle compare à un "pastiche". "Le film s'éloigne un peu des réalités", a-t-elle avancé. "Imaginez qu'au Québec on sorte un film sur Tony Hairday ou sur Judith Paf pour évoquer Johnny Hallyday ou Edith Piaf... ça vous ferait bizarre."

Le long-métrage a été vivement critiqué par la famille Dion. "Même si ils ont voulu faire une espèce de comédie je trouve que, franchement, pour maman [ Thérèse Dion, jouée par Danielle Fichaud, NDLR], et même pour Céline, ils sont allés trop loin", a lancé Michel Dion, le frère de la diva.

Pour rappel, c'est à la mi-octobre que Céline Dion a déclaré souffrir de "spasmes musculaires sévères et persistants". Elle a dû repousser sa venue à Las Vegas, où elle devait débuter sa série de spectacles dans sa résidence à l'hôtel-casino Resorts World Las Vegas.