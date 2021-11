"Ils sont allés trop loin" : La famille de Céline Dion dézingue Aline, le film de Valérie Lemercier

Si Céline Dion n'a sans doute pas encore vu Aline, bien qu'elle y soit prête, certains de ses proches l'ont fait pour elle : sa soeur Claudette et son frère Michel. Ces derniers étaient invités de Julie Snyder, dans son émission La semaine des 4 Julie pour Noovo. Ils ont dit avec franchise ce qu'ils ont pensé du film, qui cartonne déjà au cinéma.

Régisseur de Céline Dion pendant trois décennies et l'un des artisans de la carrière de la star, Michel Dion est inévitablement très présent dans Aline, vrai/faux biopic autour de la diva québécoise la plus connue de la planète. Et, clairement, il n'a pas adhéré au ton du film. "Même si ils ont voulu faire une espèce de comédie je trouve que, franchement, pour maman [la défunte Thérèse Dion, jouée par l'excellente Danielle Fichaud, NDLR], et même pour Céline, ils sont allés trop loin", a-t-il d'abord réagi, citant ensuite de nombreux détails du film avec lesquels il n'a pas ri et qui pour lui étaient faux.

Là est tout le problème, le clan de la star est totalement passé à côté de l'aspect humoristique annoncé d'entrée de jeu par Valérie Lemercier qui ne voulait pas faire un biopic pur et dur, d'où son choix de prénoms fictifs. "Évidem­ment qu'il y a plein de choses drôles, mais ce n'est pas me moquer de Céline Dion. Pas du tout !", disait-elle dès 2018 sur Europe 1 pour relater sa démarche, entre hommage sincère et envie de divertir les gens avec la vie incroyable de l'interprète de My Heart Will Go On. "Ce sera un film drôle. Je demanderai son autorisation à Céline, mais je crois qu'elle a beaucoup d'humour et de dérision", disait-elle encore auprès du Parisien en 2017. "Je suis pas cinéaste, je suis pas réalisateur du tout, du tout, du tout mais, quand je vois un film comme ça, et que je connais l'histoire, je me dis que les gens se font des histoires. Le film qu'on a vu Claudette et moi, ce n'est pas exactement ce qu'on pensait que c'était", a ajouté Michel Dion.

Nettement moins nuancée et furibarde, Claudette Dion a elle allumé le projet de Valérie Lemercier - qui enregistre toutefois déjà 900 000 entrées en France - et a déclaré : "Pour moi, c'est pas un grand succès... Ma mère, elle a jamais parlé comme ça a René. Et Céline elle a jamais manqué de rien. On passe pour une gang de Bougons (...) Je ne reconnais pas la langue, je ne reconnais pas ma famille, je ne reconnais pas nos racines (...) Elle s'est payée un méchant trip sur le dos de la vie de Céline. (...) C'est vrai que c'est une belle histoire d'amour mais ça m'a pas rejoint, ça m'a pas touché. Je capote ! C'est pas ça !"" Elle aussi reproche à Valérie Lemercier certaines scènes volontairement humoristiques - très drôles - qui n'ont pas existé, aussi bien dans sa fastueuse villa de Floride que le jour de son mariage ou sur sa supposée habitude à chiper des sachets de sucre dans les hôtels...