Céline Dion (enfin) prête à regarder Aline ? Valérie Lemercier donne de nouvelles infos...

On avait appris que Céline Dion était "intriguée" par Aline, le film que Valérie Lemercier lui consacre mais rien ne portait à croire qu'elle voudrait vraiment le voir. La chanteuse, actuellement au repos en raison de spasmes musculaires sévères qui l'empêcheraient de marcher correctement, va-t-elle occuper sa convalescence par un visionnage de l'oeuvre ? Possible !

Longuement interrogée par le Journal du Dimanche dans son édition du 7 novembre 2021, Valérie Lemercier a visiblement eu de nouveaux échos... positifs. "Il paraît que Céline a dit enfin oui pour voir mon film", a ainsi confié l'actrice et réalisatrice, qui porte ce projet improbable depuis 2017, lequel devait sortir l'an dernier mais avait été annulé pour cause de pandémie. A l'époque, la star avait erré chez elle en manteau, abattue par la situation. Dans les pages du journal Le Parisien, en septembre 2020, Céline Dion déclarait : "J'en ai entendu parler, mais pas par elle. Je ne l'ai pas rencontrée. Mais j'ai hâte de voir. J'espère que ce sera super beau." Toutefois, elle ne comprenait pas le choix de nommer son personnage Aline Dieu... Des mois plus tard, voilà donc que le moment de découvrir le film est arrivé pour Céline Dion !

Ce projet, au budget de 20 millions d'euros et tourné sur plusieurs pays dont les Etats-Unis, Valérie Lemercier y tient particulièrement. Fan insoupçonnée de l'interprète de My Heart Will Go On, elle espère lui rendre un bel hommage. "J'aurais pu la rencontrer avant le tournage, mais cela aurait été cinq minutes entre deux portes. Et la photo immortalisant l'instant aurait pris le pas sur le reste : on aurait vu que je ne lui ressemblais pas, ça aurait tout gâché. J'aimerais que Céline apprécie le soin que j'ai apporté à raconter son destin exceptionnel. Et j'espère surtout qu'elle ne se sentira pas trahie", a-t-elle ajouté au JDD.