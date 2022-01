Céline Dion : Pourquoi ne boit-elle pas d'alcool ?

Elle aime chanter, le couscous et la mode mais Céline Dion n'est en revanche portée ni sur les drogues, ni sur l'alcool. Ce qui explique sans doute qu'elle ne soit jamais abîmée dans les travers du show business comme de nombreuses consoeurs... La star, récemment interpellée par un animateur télé pour un projet fou, a expliqué la raison pour laquelle elle évite de trinquer.

Au cours de sa longue carrière - retracée dans le vrai/faux biopic Aline, au grand désarroi de son clan - Céline Dion a souvent eu de quoi célébrer : disques d'or, Grammy Awards, naissance de ses enfants, mariage fastueux... Et pourtant : elle fuit l'alcool ! Interrogée à la télévision québécoise en 2017, elle avait évoqué le fait que, dans sa famille, l'alcool avait fait des ravages. "J'ai toujours eu très peur de ça. (...) On vient d'une grande famille et les gènes, ça circule, ça se propage. J'ai vu des choses, on a vécu des choses, que ce soit familiales ou dans l'industrie... J'ai toujours eu peur d'embarquer dans ce jeu-là (...) Parce que mon père venait d'une famille alcoolique et abusive, c'est ma mère qui l'a sauvé. Nous, on a été très protégés. Ma mère est une sainte", disait-elle alors.

De manière générale, l'interprète de My Heart Will Go On, I'm Alive ou encore All By Myself se tient éloignée de toutes les tentations, ne voulant pas finir comme certaines stars, notamment les regrettées Amy Winehouse ou Whitney Houston. "Tous sont entrés dans la drogue comme ça [à cause du show business, des soirées mondaines, NDLR]. J'ai tellement peur. Je suis effrayée par le show-business. J'ai peur des drogues. J'ai peur de me laisser aller", admettait la diva.

Jusqu'à son décès, son mari et ex-manager René Angélil avait toujours soigneusement évité qu'elle finisse dans une situation de dépendance. Aujourd'hui, Céline Dion préfère passer du temps avec ses enfants, les jumeaux Nelson et Eddy (11 ans) et René-Charles (20 ans) lequel, comme tous les jeunes de son âge, s'est déjà essayé à l'alcool puisqu'il avait été vu faisant la fête, une bouteille à la main. Nul doute que sa célèbre maman, au repos forcé à cause de spasmes musculaires sévères, surveille ça de près !