Céline Dion en 10 tenues incroyables, 2020 une nouvelle année mode !

Depuis qu'elle a repris la main sur sa carrière - avec quelques mauvaises rencontres par-ci par-là - Céline Dion se fait plaisir et se lâche... surtout côté fringues ! La chanteuse, nouvelle icône de mode acclamée jusque dans les pages de Vogue pour ses prises de risques et son renouveau vestimentaire, en a une nouvelle fois la démonstration en 2020.

Céline Dion était ravie de repartir en tournée mondiale avec son Courage World Tour pour faire découvrir à ses fans son dernier disque en anglais, Courage. C'est au fil des étapes de ce show stoppé net pour cause de pandémie de coronavirus que la chanteuse âgée de 52 ans a fait crépiter les flashs des appareils photos en prenant la pose dans des tenues toujours plus exigeantes. Sur scène, déjà, elle a fait sensation en optant pour une robe rouge scintillante, fendue sur une jambe. Elle a fait appel au styliste Yousef Al Jasmi, lui offrant un coup de projecteur énorme pour sa carrière.

Mais l'interprète d'Imperfections a aussi fait appel à des maisons célèbres comme Balenciaga (pour un look streetwear inattendu), Prada (pour une autre tenue streetwear en rose et noir beaucoup plus ample) ou encore Marc Jacobs (pour une tenue clownesque à en faire mal aux yeux), Stella McCartney (pour une petite veste en jean casual et des plateformes shoes que l'on aurait pu voir sur Loana à l'époque du Loft), Dior (pour un coupe vent à damier rouge et noir façon bûcheron porté sur une jupe ample jupe en tulle)...

Céline Dion, bien que dilapidée de plusieurs millions de dollars par son ancien collaborateur, aime aussi avoir de beaux bijoux onéreux à porter. Ainsi, on a pu voir la star avec des boucles d'oreilles - des diamants - de chez Harry Kotlar au prix de... 50 000 dollars.

Céline Dion, qui a passé plusieurs mois avec ses enfants au Québec, doit reprendre sa tournée mondiale en 2021, si la situation sanitaire le permet...