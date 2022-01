Céline Dion interpellée par un animateur télé : il lui propose un projet fou !

Pourra-t-on voir un jour Céline Dion au milieu de tribus reculées à l'autre bout du monde ? Sur Twitter, l'animateur Raphaël de Casabianca a lancé une bouteille à la mer afin de convier la star à participer à son émission, Rendez-vous en terre inconnue !

Sur son compte, le remplaçant de Frédéric Lopez a posté un message le 30 décembre 2021 pour inviter officiellement Céline Dion à rejoindre l'aventure. "Mon voeu pour 2022 ? Partir avec vous, @celinedion en "Terre inconnue". Vous venez ? PS : merci Twitter de m'aider à faire parvenir ce message à Céline #rdveti #celinedion #celineenterreinconnue", a écrit celui qui est aussi photographe et réalisateur de documentaires. Dans les commentaires, les internautes étaient majoritairement emballés par l'idée. Il faut dire que l'interprète des tubes Pour que tu m'aimes encore, J'irai où tu iras, Parler à mon père ou encore Tout l'or des hommes est sur le papier une bonne cliente puisqu'elle est très expressive et émotive.

Pour l'heure, l'invitation n'a pas encore reçu de réponse de la part de Céline Dion. Il faut dire que la chanteuse de 53 ans est souffrante. Depuis octobre dernier, elle est victime de spasmes musculaires sévères. Incapable de marcher, elle a été contrainte de reporter son come back prévu sur la scène du Resorts World à Las Vegas. Et, en dépit des déclarations volontairement optimistes de ses proches, le doute persiste concernant son état de santé réel. A tel point que ses fans s'inquiètent de l'annulation du Courage World Tour, mis sur pause en mars 2020 en raison de la pandémie de coronavirus et reporté à plusieurs reprises...