Valérie Lemercier agacée par le clan Dion : "Je ne me suis pas foutu de la gueule du monde !"

Si Céline Dion n'a toujours pas réagi à la sortie d'Aline - elle serait cependant prête à le voir -, son frère Michel et sa soeur Claudette, eux, ont donné leurs impressions sur le film de Valérie Lemercier. Et ces derniers ont dézingué le long-métrage qui enregistre déjà 900 000 entrées en France. Auprès du Journal de Montréal, l'actrice et réalisatrice a réagi.

Mercredi 24 novembre, la star qui incarne le personnage d'Aline Dieu dans le film a répondu : "Je n'ai pas regardé [ils ont répondu à Julie Snyder dans La semaine des 4 Julie sur Noovo, NDLR], mais j'en ai entendu parler. J'ai dit dès le début que ce film était une fiction et qu'il y a beaucoup de choses qui ont été inventées et romancées. Ce qui m'intéressait, c'est d'avoir un peu de liberté pour raconter cette histoire. C'est du cinéma, une fiction. Je ne vais pas m'excuser d'exister et d'avoir fait ce film." Voilà qui a le mérite d'être clair !

Valérie Lemercier, qui a divers points communs avec Céline Dion, avait effectivement annoncé la couleur de son projet... dès 2017 ! "J'adore ses chansons mais je suis aussi fascinée par sa vie privée, disait-elle à Télé 7 Jours ajoutant avoir envie de faire un film sérieux, mais avec des conneries". Et la star d'ajouter : "Céline Dion a suffisamment de distance pour accepter." Il faut dire que l'interprète de My Heart Will Go On a connu bien pire en termes de moqueries et blagues douteuses au fil de sa carrière. Dans son film, Valérie Lemercier s'amuse ainsi du mariage fastueux de la diva ou de sa villa démesurée de Floride mais jamais de manière méchante.

Auprès du Journal de Montréal, Valérie Lemercier n'a pas caché son agacement face aux critiques, parfois injustes, du clan Dion qui est totalement passé à côté de l'aspect fictionnel et humoristique du film. "J'ai fait très attention à lui rendre hommage et à ne jamais l'abîmer elle et sa famille. Je pense que je ne me suis pas foutu de la gueule du monde", a-t-elle répondu. La star, qui avait "un contentieux" avec le Québec l'ayant faite pleurer toute une nuit, poursuit toutefois la promotion là-bas et espère bien séduire le public à défaut du clan Dion. Ces derniers auraient-ils fait exprès de descendre le film alors qu'un biopic orchestré par le neveu de Céline est aussi sur la table ?