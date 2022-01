Céline Dion malade : Des photos choquantes mais qui rassurent, une sale rumeur prend fin...

En octobre dernier, Céline Dion annonçait l'annulation du lancement de sa nouvelle résidence permanente à Las Vegas, au Resorts World, en raison de spasmes musculaires sévères. Par la suite, son clan se montrait rassurant évoquant notamment le corps fatigué de la chanteuse qui en aurait "trop fait" entre tournées mondiales, sorties d'albums, pratique intensive de la danse et autres activités. Une vilaine rumeur la disait paralysée, incapable de marcher et sortir de son lit. Il n'en est rien.

En effet, le magazine Paris Match publie dans son édition du 27 janvier des photos exclusives de Céline Dion, depuis sa résidence de Las Vegas ; la star aurait récemment déménagé dans une maison qu'elle faisait construire du côté de Summerlin après avoir habité dans l'agglomération d'Henderson. C'est la première fois qu'on la revoit apparaitre physiquement. Les images ont d'abord de quoi inquiéter puisque l'interprète de My Heart Will Go On, I'm Alive ou encore It's All Coming Back to Me Now affiche désormais une importante chevelure blanche. Elle est également toujours plus mince et souffre d'un air fatigué.

Malgré tout, ces images rassurent car la star se tient bel et bien sur ses deux jambes, capable de marcher sans aide. Lors de la capture de ces photos, le 19 janvier 2022, Céline Dion se rendait ainsi chez le dentiste pour accompagner ses jumeaux Nelson et Eddy (11 ans). Ces photos vont ainsi mettre fin aux folles rumeurs sur la santé de Céline, que l'on a dit tour à tour victime de dépression - alors qu'elle avait passé des mois joyeux sur scène avec le Courage World Tour avant la crise sanitaire puis en famille au Québec pendant la première année de la pandémie - ou d'une maladie neurologique...

Céline Dion, qui a récemment fêté le sixième anniversaire de la mort de son mari René Angélil en utilisant quelques mots tirés de sa chanson Courage, doit officiellement remonter sur scène le 25 mai à Birmingham au Royaume-Uni pour la partie européenne de sa tournée mondiale longtemps mise sur pause.

Retrouvez les photos de Céline Dion dans les pages de Paris Match, édition du 27 janvier 2022.