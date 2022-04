Céline Dion : Un bouleversement de dernière minute pour son premier film comme actrice...

Cette fois, la promo est lancée ! Alors que le site Deadline avait dévoilé en octobre 2020 que Céline Dion tiendrait un vrai rôle comme actrice dans une comédie romantique aux côtés de Sam Heughan (Outlander, Bloodshot...) et Priyanka Chopra (Quantico, Isn't It Romantic, Baywatch...), une première photo du tournage a été dévoilée. Et, surtout, le film vient de connaître un bouleversement de dernière minute.

Sur la Toile, les acteurs du film réalisé par Jim Strouse ont partagé une première photo mais, surtout, on a découvert que le projet longtemps intitulé Text For You change désormais de nom ! En effet, comme un gros clin d'oeil appuyé à la chanteuse, le film s'intitule désormais It's All Coming Back To Me. Une référence au tube culte de Céline Dion, qui a récemment été utilisé des millions de fois pour un challenge sur l'application TikTok. Le site de Variety donne plus de détails sur le film qui sortira dans les salles de cinéma le 10 février 2023. Il a été tourné en partie à Londres entre la fin 2020 et le début de 2021. Pendant sa longue pause, d'abord à cause de la pandémie puis en raison de problèmes de santé, Céline Dion en aurait-elle profité pour tourner ses scènes ?

La diva de 54 ans, récemment réapparue en vidéo pour apporter son soutien aux Ukrainiens victimes de la guerre menée par la Russie, est une des productrices exécutives sur le film. Un nouveau défi pour celle qui se déclarait comme "la boss" de sa carrière depuis la mort de son défunt mari et manager René Angélil. De longue date, elle a toujours clamé avoir pour rêve d'interpréter Maria Callas dans un biopic ; la québécoise a elle-même récemment été au coeur d'un projet du genre, grâce à Aline de et avec Valérie Lemercier. Outre ses premiers pas d'actrice, malgré quelques caméos par-ci par-là au fil des années sur petit et grand écran, Céline Dion a aussi enregistré une chanson inédite pour It's All Coming Back To Me.

Dans le film, où l'on retrouvera aussi l'acteur Russell Tovey dans un rôle secondaire, elle jouera une sorte de mentor en amour pour le personnage incarné par Priyanka Chopra, une jeune femme en deuil suite à la mort de son fiancé, à qui elle adresse des messages sur son numéro désormais attribué à un autre homme...