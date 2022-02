Valérie Lemercier sacrée aux César pour Aline : ce clin d'oeil look à Céline Dion...

Valérie Lemercier porte son amour pour Céline Dion jusqu'au bout, à tel point que lors de l'édition 2022 des César, dont elle est repartie avec le prix de la meilleure actrice, elle avait opté pour un clin d'oeil mode à la diva québécoise.

En effet, l'actrice et réalisatrice d'Aline, vrai/faux biopic autour de la vie de Céline Dion - qui n'a toujours pas vu le film aux dernières nouvelles - s'est rendue aux César dans une robe noire à manches bouffantes cerclées de bijoux argentés, signée Stéphane Rolland. "Une robe écrin qui la protège (...) Une robe ligne A, de forme trapèze, à manches ballons, en velours de soie noir, brodée de bracelets art déco en cristal", précise avec détails le créateur à Gala. Ce dernier a imaginé cette robe haute couture spécialement pour Valérie Lemercier, avec qui il était entré en contact grâce à la costumière Catherine Leterrier, qui a travaillé sur Aline et était nommée aux César.

Valérie Lemercier était ravie de collaborer avec Stéphane Rolland puisque ce dernier a eu la chance d'habiller par le passé Céline Dion ! En effet, grâce à la chanteuse - qui ne donne plus de nouvelles mais a été photographiée à Las Vegas - sa notoriété avait explosé d'un coup lorsqu'elle avait porté une de ses créations. En 2017, pour les 20 ans de son tube My Heart Will Go On elle avait chanté aux Billboard Music Awards vêtue d'une robe blanche largement ouverte sur la poitrine et avec des manches bouffantes XXL imaginée par Stéphane Rolland. La diva confiait à l'époque son stylisme à Law Roach avant de faire appel à Pepe Munoz.