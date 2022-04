Céline Dion, les traits fatigués pour son grand retour : désemparée, elle lance un appel à l'aide

Une précieuse occasion de revoir enfin la chanteuse, dont l'état de santé inquiète toujours. Aperçue extrêmement maigre et les traits tirés et avec des cheveux blancs lors de ses dernières apparitions, la chanteuse a même annulé de nombreuses dates de tournée prévues à Las Vegas. "Elle ne souffre en rien d'un cancer ou de la maladie d'Alzheimer, comme on a pu le lire. Céline a depuis longtemps un problème digestif, et celui-ci entraîne des spasmes musculaires mais aussi une perte de poids. Sur elle, qui n'est déjà pas épaisse, cela se voit", expliquaient des proches de l'artiste au journal Le Parisien en février 2022. Des déclarations qui n'ont pas pour autant rassuré les fans de la chanteuse.

Récemment, l'acteur Sam Heughan a de son côté donné des nouvelles plus positives de la chanteuse, au cours d'une interview dans l'émission Watch What Happens Live le 10 mars 2022. Collaborant avec la maman de René-Charles (né le 25 janvier 2001) et de Nelson et Eddy (nés le 23 octobre 2010) sur la comédie romantique Text For You, il révélait que Céline Dion avait été incroyable lors du tournage : "C'est ses débuts d'actrice, quelle icône ! Elle est incroyable, elle est non seulement dans le film, et elle est vraiment douée et très drôle, mais elle a aussi travaillé à de la musique additionnelle pour le film. Elle a écrit une chanson spécialement pour nous."