Céline Dion, révélations inquiétantes sur sa santé : "Elle prend des médicaments, des antidépresseurs"

Mais comment va Céline Dion ? C'est la question qui agite la planète entière depuis le début de la pandémie de Covid-19. En effet, alors qu'elle semblait avoir repris le dessus après la mort de René Angelil en décembre 2016, elle a soudainement mis un terme à sa tournée et n'est plus réapparue officiellement depuis lors. Les spéculations vont bon train, notamment autour de l'état de santé de la chanteuse qui se serait dégradé.

Et Matthieu Delormeau a fait quelques révélations ce jeudi soir qui ne devraient pas rassurer ses fans. Dans Touche pas à mon Poste, le chroniqueur a expliqué que la chanteuse canadienne prenait "des médicaments, des antidépresseurs, elle a perdu beaucoup de poids. Elle est très déprimée. Elle a des mauvaises pensées et a même déclaré qu'elle devient paranoïaque et entend René lui parler".

Des propos inquiétants mais confirmés par le magazine Paris Match : dans son édition de la semaine, on trouve une photo de Céline Dion, non maquillée et les cheveux gris, accompagnant ses jumeaux chez le dentiste. Les photographes sur place auraient été sous le choc de l'apparence de la star, "d'une maigreur à faire peur", selon eux.

Une déprime accentuée, semble-t-il, par le départ de la maison de son aîné, René-Charles. Celui-ci, inscrit dans une université du Nevada, mène de brillantes études et tente en même temps de commencer une carrière dans le rap.

Matthieu Delormeau a ensuite rappelé que Claudette Dion, la soeur de la chanteuse, s'était déjà exprimée au sujet de son état de santé. Très proche de sa cadette, elle avait expliqué que la mère de René-Charles, Eddy et Nelson souffrait de "spasmes musculaires sévères et persistants", une maladie appelée la fibromyalgie "douloureuse mais pas grave" selon elle.

"Ce report de la tournée n'est pas un caprice. Céline n'est pas une diva mais une belle personne humaine. Elle a beaucoup travaillé pour ce retour, et elle en a trop fait. Elle a 55 ans, elle est en pré-ménopause, elle est fatiguée, elle est sur la route depuis qu'elle a 16 ans, elle ne s'est jamais arrêtée. Elle explose, ça devient très difficile pour elle", avait-elle ajouté.

Alors, quand reverra-t-on Céline Dion ? Pas immédiatement, puisque "sa tournée européenne est en suspens" et que les médecins auraient prescrit à la chanteuse "2 ans de repos" pour recouvrer entièrement sa santé. De son côté ou de celui de sa famille, aucune communication officielle n'a été donnée depuis plusieurs mois.